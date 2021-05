Mandat poselski po zmarłym w niedzielę pośle PiS Jerzym Wilku z Elbląga obejmie rolnik spod Bartoszyc Adam Ołdakowski.

Adam Ołdakowski / Marcin Obara / PAP

W związku ze śmiercią posła PiS z okręgu elbląskiego Jerzego Wilka mandat poselski po nim obejmie Adam Ołdakowski. W ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył on kolejną liczbę głosów - 5886. Procedurę powołania Ołdakowskiego do pracy w Sejmie będzie przeprowadzała Kancelaria Sejmu.

Oczywiście, że przyjmę mandat po śp. Jurku Wilku. Bardzo mi przykro z powodu jego śmierci, ale pracować trzeba dalej. Przyjmę mandat, jestem gotowy do pracy w Sejmie od zaraz - powiedział Adam Ołdakowski.



Kim jest Adam Ołdakowski?

Adam Ołdakowski jest rolnikiem, prowadzi gospodarstwo pod Bartoszycami. Ma doświadczenie parlamentarne, bo zasiadał w Sejmie w IV, V i VIII kadencji. Po raz pierwszy mandat posła uzyskał z list Samoobrony.



W czasie, gdy uzyskał mandat posła miał być sądzony za udział w nielegalnej okupacji Urzędu Wojewódzkiego. Postępowanie karne w tej sprawie zostało w 2002 r. warunkowo umorzone przez sąd rejonowy w Olsztynie.



W wyborach w 2005 r. po raz drugi został posłem uzyskując w wyborach 7488 głosów. Zasiadał w Komisji Obrony Narodowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Komisji Polityki Społecznej. Od lipca do listopada 2007 r. był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.



W wyborach parlamentarnych w 2011 r. bez powodzenia kandydował do Sejmu jako kandydat bezpartyjny z listy Prawa i Sprawiedliwości. W 2014 r. z ramienia tej partii został wybrany do sejmiku warmińsko-mazurskiego. W 2015 r. jako członek PiS uzyskał mandat posła VIII kadencji.

/RMF FM Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.