Zatrzymany i aresztowany przez policję Maciej Wąsik również rozpoczął protest głodowy - przekazała w Telewizji Republika żona polityka, Roma Wąsik. Wcześniej, również w środę, rozpoczęcie tej formy protestu zapowiedział Mariusz Kamiński.

Areszt Śledczy Warszawa-Grochów - zostali tam przewiezieni Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik / Leszek Szymański / PAP

To było bardzo ciężkie, bo nie miałyśmy pewności, że się z nimi zobaczymy. Kiedy wychodziłam, to synowie się mnie pytali: "Mamo, ale zobaczysz tatę?". "No tak, tak, oczywiście" - odpowiadałam. Co ja powiem moim dzieciom? Jak ich przeniosą? Mąż także rozpoczął głodówkę. Ja się o to zapytałam jego. To było bardzo trudne dla naszych synów. Powiedział, że on czuje, że tak musi i tak trzeba. Ciężko jest patrzeć na męża, ja nie mam doświadczenia w zakładzie karnym. (...) A oni tam siedzą. To było dla mnie szokujące - powiedziała Roma Wąsik.