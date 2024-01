Posiedzenia Sejmu przesunięte! Poinformował o tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Obrady mają odbyć się w przyszłym tygodniu - w dniach 16-17, a także 18 stycznia. Powodem podjęcia takiej decyzji jest chaos związany ze skazaniem i nakazem aresztowania polityków Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas oświadczenia dla prasy po posiedzeniu prezydium Sejmu. / Radek Pietruszka / PAP

Pierwotnie posłowie mieli obradować od środy do czwartku, a także w piątek. Decyzja podjęta na prezydium Sejmu jest spowodowana chaosem związanym ze sprawą Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w grudniu zostali skazani na dwa lata więzienia ws. tzw. afery gruntowej. Policja ma już sądowe nakazy doprowadzenia ich do zakładu karnego. Oznacza to, że politycy w każdej chwili mogą zostać zatrzymani.

Moim zadaniem jest przede wszystkim dbanie o powagę Sejmu, o spokój społeczny. On jest absolutnie najważniejszą dla nas wartością - przekazał na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Emocje należy studzić, tonować, a nie tworzyć areny do ich jeszcze większej eskalacji - dodawał.

Siła państwa powinna płynąć z mądrości. Mądrość w tej chwili podpowiada takie, a nie inne rozwiązania, które sprawią, że będziemy próbowali deeskalować sytuację w Polsce, a nie tworzyć pola do tego, żebyśmy mogli znowu walczyć i ryzykować kolejne podziały, które między nami i tak będą - podkreślał Hołownia.

Czym zajmie się Sejm?

Szymon Hołownia przekazał, że w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się projektami: budżetu, ustawy okołobudżetowej, a także wnioskiem o wotum nieufności dla Bartłomieja Sienkiewicza - szefa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marszałek Sejmu podkreślił, że obecnie najważniejszą rzeczą jest praca nad tegorocznym budżetem.

Wczoraj odbyliśmy konsultacje w tej sprawie z liderami koalicji, z Ministerstwem Finansów, z premierem, z kancelarią Sejmu, żeby upewnić się, że proces uchwalania budżetu nie jest w niczym zagrożony - wskazał.

W czwartek będzie posiedzenie jednodniowe, na którym - mam nadzieję - uchwalimy budżet i skutecznie wyślemy go do Senatu - powiedział Hołownia.

Kamiński i Wąsik skazani na 2 lata więzienia

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową z 2007 r.

Marszałek Hołownia jeszcze w grudniu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów poselskich polityków PiS. W piątek szef kancelarii Sejmu wydał dyspozycję dezaktywacji kart poselskich Kamińskiego i Wąsika.

W ubiegłą środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu odwołania Wąsika i Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu Wąsika, a w piątek postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Kamińskiego.

Marszałek Hołownia powiedział, że odwołania Wąsika i Kamińskiego od postanowienia o wygaśnięciu ich mandatów skierował do Izby Pracy SN i czeka na decyzję tej Izby w tej sprawie. Sprawą odwołania Kamińskiego Izba Pracy ma się zająć w środę.