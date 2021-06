Mateusz Morawiecki byłby najlepszym premierem dla Polski – tak sądzi 27,4 proc. respondentów, którzy wzięli udział w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Choć poparcie dla aktualnego szefa rządu nieco spadło w porównaniu z ostatnim, marcowym badaniem to jednak nadal zostawia on innych polityków daleko w tyle. Według Polaków, dobrymi kandydatami na premiera byliby również: Rafał Trzaskowski, Donald Tusk, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Co ciekawe, większość badanych Polaków (50,7 proc.) nie wie lub nie ma zdania w tym temacie.

