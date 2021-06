44,8 proc. nie chciałoby, aby Donald Tusk zaangażował się ponownie w polską politykę. Przeciwnego zdania jest 28,3 proc. respondentów - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl.

Donald Tusk / Adam Warżawa / PAP

Uczestników badania zapytano, czy ich zdaniem Tusk powinien ponownie zaangażować się w polską politykę. Na tak zadane pytanie 28,3 proc. respondentów odpowiedziało "tak". 44,8 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie". 26,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Powrotowi Donalda Tuska do polskiej polityki sprzeciwia się 54 proc. osób między 25 a 34 rokiem życia i blisko 60 proc. respondentów posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Rzadziej niż ogół respondentów ponowne zaangażowanie się byłego premiera w krajową politykę negatywnie oceniają osoby mieszkające w miastach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (37 proc.) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research, cytowany na stronach portalu rp.pl.

Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Politycy PO o ewentualnym powrocie Tuska do kierowania partią: to dobry pomysł

Ewentualny powrót Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego PO to dobry pomysł - uważają politycy PO, z którymi rozmawiała PAP.

Potwierdzają, że 23 czerwca zaplanowane jest posiedzenie zarządu partii. Według relacji medialnych, ma się na nim pojawić temat powrotu Tuska.

Kwaśniewski: Jeśli Tusk chce wrócić, to musi wrócić na sto procent

Donald Tusk musi zadecydować, czy wróci - jeżeli chce wrócić, to musi wrócić na 100 procent - tak o ewentualnym powrocie byłego premiera do szefowania PO mówił w piątek w Porannej rozmowie w RMF FM Aleksander Kwaśniewski.

Przestrzegam, że żadne wchodzenie na ćwierć gwizdka, pół gwizdka jako patron nie ma sensu - brakuje tego realnego wpływu - podpowiadał były prezydent. Na ile Donald Tusk chce zamienić styl działania, który miał przez ostatnie lata na uporczywą walkę partyjną i wewnątrzpartyjną - to jest jego decyzja, bardzo trudna jak sądzę dla niego, bo to jest zupełnie inny świat - zauważył gość Roberta Mazurka.

Wałęsa: Tusk musiałby powiedzieć, co tak naprawdę chciałby robić

Donald Tusk od dwóch lat deklaruje chęć pomocy, współpracy, dialogu - mówi Jarosław Wałęsa o powrocie byłego premiera do polskiej polityki i dodaje: "Słowa, słowa, słowa". Teraz sam Donald Tusk musiałby powiedzieć, co tak naprawdę chciałby robić - stwierdza poseł Platformy Obywatelskiej i po więcej informacji odsyła do swojego szefa Borysa Budki, który klika dni temu spotkał się w Sopocie z Tuskiem.

Terlecki: o przewidywanym i pilnie oczekiwanym powrocie Tuska mówi się od pięciu lat

A co z białym aeroplanem, na którym ma przylecieć Donald Tusk? W Platformie mówi się o tym, że wkrótce znów stanie na jej czele. O jego przewidywanym i pilnie oczekiwanym powrocie mówi się od pięciu lat - zaznaczył szef klubu PiS Ryszard Terlecki w felietonie, który ukazał się w "Dzienniku Polskim".

W felietonie, który Terlecki zamieścił również na swoim profilu na Facebooku, polityk zastanawia się czy ktoś jeszcze rozumie, co dzieje się w szeregach "totalnej opozycji". W tym kontekście wskazuje, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który "delikatnie mówiąc, średnio radzi sobie z rządzeniem stolicą" organizuje własny ruch.