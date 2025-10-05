"Jeśli Hamas będzie chciał pozostać u władzy w Strefie Gazy, czeka go całkowite unicestwienie" - odpowiedział Donald Trump na pytanie dziennikarza CNN. W sobotę prezydent USA poinformował, że Izrael zgodził się na "początkową linię wycofania sił" w Strefie Gazy. Dodał, że po potwierdzeniu tego przez Hamas zawieszenie broni natychmiast wejdzie w życie i rozpocznie się wymiana więźniów i zakładników.

Dpnald Trump na nadzieję na to, że zaproponowane przez niego zawieszenie broni w Strefie Gazy wejdzie w życie. / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News / East News

SMS-do Trumpa

Dziennikarz CNN Jake Tapper zadawał Donaldowi Trumpowi pytania drogą SMS-ową. "Co może się stać, jeśli Hamas będzie upierał się przy pozostaniu u władzy w Strefie Gazy" - zapytał na początek dziennikarz CNN. Prezydent Trump odpowiedział: "Całkowite unicestwienie!".

Tapper poprosił też o komentarz w sprawie odpowiedzi Hamasu na plan pokojowy prezydenta USA. Przywołał wypowiedź amerykańskiego senatora Lindseya Grahama, według którego Hamas odrzucił propozycję, domagając się braku rozbrojenia, utrzymania Strefy Gazy pod kontrolą palestyńską i powiązania kwestii uwolnienia zakładników z negocjacjami. Dziennikarz zapytał, czy senator jest w błędzie.

"Zobaczymy. Tylko czas pokaże!!!" - odpisał Trump. Prezydent spodziewa się, że "wkrótce" okaże się, czy Hamas rzeczywiście chce pokoju.

Trump wyraził nadzieję na to, że zaproponowane przez niego zawieszenie broni wejdzie w życie, i zapewnił, że ciężko pracuje nad tym, by tak się stało.

Trump o zgodzie Izraela

W sobotę prezydent poinformował, że Izrael zgodził się na "początkową linię wycofania sił" w Strefie Gazy. Dodał, że po potwierdzeniu tego przez Hamas zawieszenie broni natychmiast wejdzie w życie i rozpocznie się wymiana więźniów i zakładników.

Wcześniej ostrzegł, że nie będzie tolerował opóźnień w działaniach Hamasu ani nie zgodzi się na żadne rozwiązanie, w ramach którego "Strefa Gazy znów będzie stanowić zagrożenie".

Akceptacja Hamasu

W piątek Hamas poinformował, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń. Trump wezwał natomiast Izrael do natychmiastowego zaprzestania bombardowania Strefy Gazy.

W sobotę rano izraelska armia otrzymała rozkaz wstrzymania działań ofensywnych w Strefie Gazy. Wojsko nadal prowadziło jednak "operacje obronne". Według kontrolowanej przez Hamas obrony cywilnej w izraelskich atakach w sobotę zginęło 57 osób, w tym 40 w oblężonym mieście Gazie.

Premier Izraela oświadczył w sobotę wieczorem, że ma nadzieję, iż zakładnicy więzieni przez Hamas zostaną uwolnieni w ciągu kilku dni. Dodał, że Hamas zostanie rozbrojony. W poniedziałek w Kairze mają się rozpocząć rozmowy o szczegółach wcielania w życie planu pokojowego, na który zgodził się Izrael i Hamas.