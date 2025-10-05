Sobotnie starcia między policją a propalestyńskimi demonstrantami w Barcelonie zakończyły się zatrzymaniem dziesięciu osób i rannymi wśród funkcjonariuszy - poinformowała katalońska policja. Do zamieszek doszło po pokojowym marszu, w którym udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób.

Zamieszki podczas wiecu poparcia dla Palestyny w Barcelonie / MARTA PEREZ / PAP/EPA

W pierwszej propalestyńskiej manifestacji w Barcelonie, która odbyła się w sobotnie popołudnie, wzięło udział ok. 70 tys. osób. Po marszu, który przebiegł bez incydentów, odbył się drugi, mniejszy wiec poparcia dla Palestyny, liczący ok. 2 tys. osób. Jego uczestnicy starli się z policją, niszcząc sklepy międzynarodowych firm.

Demonstracje poparcia dla Palestyny i sprzeciwiające się działaniom izraelskiej armii w Strefie Gazy odbyły się w sobotę w około 70 miastach w całej Hiszpanii. W Madrycie, stolicy kraju, protest zgromadził prawie 100 tys. osób.

Protestujący wyrażali też sprzeciw wobec zatrzymania przez Izrael aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud (GSF), która płynęła z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. W nocy ze środy na czwartek Izrael zatrzymał około 470 jej uczestników i ponad 40 łodzi. Wśród aktywistów znajdowało się prawie 50 Hiszpanów, w tym była burmistrz Barcelony Ada Colau.

W niedzielę po południu szef hiszpańskiej dyplomacji José Manuel Albares poinformował we wpisie na platformie X, że 21 z 49 obywateli Hiszpanii, którzy brali udział w GSF, leci do kraju. Wieczorem tego dnia dziennik "El País" podał, że maszyna z aktywistami na pokładzie wylądowała w Madrycie.



Fala demonstracji na świecie

Globalna Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą grupie statków zbliżyć się do Strefy Gazy.

Przejęcie flotylli wywołało falę demonstracji w europejskich miastach, m.in. w Rzymie, Neapolu, Turynie, Barcelonie, Paryżu, Dublinie, Genewie, Berlinie, Hadze, Stambule i Atenach; wiece zorganizowano też w Buenos Aires, Meksyku i Karaczi. W czwartek demonstracja odbyła się też w Warszawie. Doszło do incydentów: wybito szybę w drzwiach do MSZ, gdzie manifestacja się rozpoczęła, i oblano wejście czerwoną farbą. Interweniowała policja. Manifestacja przeszła później m.in. pod kancelarię premiera i Sejm.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Ocenia się, że w niewoli pozostaje 20 żywych zakładników. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 67 tys. Palestyńczyków, a prawie 170 tys. zostało rannych.