Komisja Europejska zaakceptowała rewizję Krajowego Planu Odbudowy, którą Polska przedstawiła 26 września - poinformował w czwartek rzecznik KE Maciej Berestecki. Rząd wnioskował o zniesienie opłat za użytkowanie aut spalinowych oraz zmniejszenie puli pożyczek o 21,5 mld zł (5,1 mld euro).

Zielone światło dla zmian w polskim KPO będą musiały dać jeszcze kraje członkowskie. Wymagana jest większość kwalifikowana (15 krajów stanowiących 65 proc. ludności UE).



Potem Polska będzie mogła zwrócić się do KE o czwartą płatność z funduszu odbudowy.



Jest to czwarta zmiana polskiego planu. Wkrótce więcej informacji