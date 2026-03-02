Kiedy poznamy nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera? Ma to nastąpić 7 marca podczas konwencji PiS w Krakowie.
W najbliższą sobotę Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawić kandydata na premiera. W krakowskiej hali "Sokół" zjednoczona prawica organizuje konwencję, która ma być początkiem długiej kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
7 marca będzie zaprezentowany kandydat na premiera - powiedział dziennikarzom Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
To będzie konwencja w Krakowie i tam zdaje się to nazwisko padnie - dodał polityk. Jak zapewnił, nie wie, kto będzie kandydatem PiS na szefa rządu.
Jak mówił Kuźmiuk, w maju powinien być już gotowy program wyborczy PiS. Program musi mieć twarz i tą twarzą będzie nasz kandydat na premiera - podkreślił.
Na giełdzie nazwisk jest wiele osób. Wciąż mówi się o europośle Tobiaszu Bocheńskim i szefie kancelarii prezydenta Zbigniewie Boguckim. Wymieniano też nazwiska Przemysława Czarnka oraz Anny Krupki.
W nieoficjalnych rozmowach przewijają się także samorządowcy: prezydent Chełma Jakub Banaszek, prezydent Otwocka Jarosław Margielski czy prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.