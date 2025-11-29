​"Wenezuela odrzuca wrogi, jednostronny i arbitralny komunikat Trumpa, dotyczący przestrzeni powietrznej" - poinformował rząd w Caracas, cytowany przez agencję Reutera. Wcześniej prezydent USA ogłosił, żeby tamtejszą przestrzeń powietrzną traktować jako zamkniętą. Wenezuelskie władze określiły to jako "kolonialne ambicje" wobec Ameryki Łacińskiej.

Nicolás Maduro / Shutterstock

Wenezuela odpowiedziała na ostrzeżenie Donalda Trumpa ws. przestrzeni tamtejszej powietrznej nad krajem, określając je jako "kolonialne ambicje" i naruszenie prawa międzynarodowego.

Rząd w Caracas domaga się poszanowania suwerenności i odrzuca wszelkie zagraniczne groźby oraz rozkazy.

Donald Trump ogłosił "zamknięcie przestrzeni powietrznej" nad Wenezuelą, nie podając szczegółów ani powodów swojej decyzji.

Federalna Administracja Lotnictwa USA wydała tydzień wcześniej ostrzeżenie o konieczności zachowania ostrożności przy lotach nad Wenezuelą z powodu pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa i wzmożonej aktywności wojskowej.

Napięcia na linii USA-Wenezuela

Reuters przypomniał także, że ataki USA na domniemane statki przemytnicze narkotyków na Karaibach trwają od miesięcy. USA przeprowadziły co najmniej 21 ataków, zabijając co najmniej 83 osoby.

Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone "wkrótce" rozpoczną operacje lądowe w celu powstrzymania wenezuelskich handlarzy narkotyków.

Administracja Trumpa oskarżyła prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro o udział w handlu narkotykami, czemu Maduro zaprzeczył. Sprawujący władzę od 2013 roku wenezuelski polityk oświadczył, że Trump dąży do jego obalenia i że obywatele Wenezueli oraz wojsko będą stawiać opór wszelkim takim próbom.

Komunikat polskiego MSZ

Polskie MSZ już wcześniej - "ze względu na koncentrację sił zbrojnych w regionie, zawieszanie wielu połączeń lotniczych oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa" - odradzało wszelkie podróże do Wenezueli, w tym na wyspę Margarita oraz na sąsiednie wyspy należące do tego samego regionu turystycznego.

"Jeśli znajdujesz się w Wenezueli i potrzebujesz natychmiastowej pomocy, skontaktuj się z lokalnymi służbami ratunkowymi za pośrednictwem numeru alarmowego 911" - informuje polski resort spraw zagranicznych.