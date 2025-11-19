Do 10 tysięcy żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych ma wziąć udział w operacji "Horyzont", która rozpocznie się 21 listopada. Jej celem jest przeciwdziałanie aktom dywersji i ochrona infrastruktury krytycznej. Szczegóły ogłosili na wspólnej konferencji minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Marcin Kierwiński / Pawel Supernak / PAP

"Jedna z największych operacji"

Operacja "Horyzont" ruszy w piątek 21 listopada. Będzie nią kierował dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Maciej Klisz. Ma obejmować różnego rodzaju obiekty infrastruktury krytycznej - m.in. lotniska, linie kolejowe i mosty.

To jedna z największych operacji. Wnioskujemy wspólnie z ministrem Kierwińskim do prezesa Rady Ministrów, a następnie ten wniosek premiera zostanie przedstawiony prezydentowi Rzeczpospolitej - powiedział na konferencji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W stolicach państw europejskich często możecie spotkać na ulicach żołnierzy. Możecie zaobserwować działania pozamilitarne wojska. Polska jest do tego gotowa. Mamy trzecią co do wielkości armię - stwierdził.

Dziś wielu ekspertów mówi, że jesteśmy w czasach, których nie można nazwać czasami wojny, ale też nie można nazwać czasami pokoju. W dobie tych zagrożeń, zagrożeń hybrydowych, w dobie tego, jakie efekty też na tkankę społeczną chce zrealizować nasz wróg, musimy łączyć wysiłki wszystkich służb państwowych - podkreślił szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Polska jest przygotowana. Polska jest gotowa. Polska użyje wszelkich zasobów, które posiada - we wszystkich ministerstwach, we wszystkich agendach państwowych, aby bronić bezpieczeństwa swoich obywateli - zaznaczył.

Żyjemy w czasach, kiedy bezpieczeństwu musimy poświęcać zdecydowanie więcej uwagi. Intencje Federacji Rosyjskiej pozostają niezmienne. Wydarzenia ostatnich tygodni wytyczają szeroki horyzont potencjalnych zdarzeń, które mogą mieć miejsce - analizował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. Zwrócił też uwagę, że długie, zimowe noce są dobrą zasłoną dla działań dywersyjnych.

Za nieco ponad miesiąc rozpoczną się święta Bożego Narodzenia - okres, w którym większość Polaków będzie przemieszczać się, m.in. używając publicznego transportu. To kalendarzowe okno może być postrzegane przez naszych wrogów jako najbardziej dogodny okres, by uderzyć w nasze bezpiezeństwo - ostrzegł.

Aplikacja do zgłaszania podejrzanych incydentów

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła / Paweł Supernak / PAP

Elementem operacji "Horyzont" ma być udostępnienie obywatelom aplikacji do zgłaszania podejrzanych incydentów. Gen. Wiesław Kukuła poinformował, że powinno to nastąpić w połowie grudnia. Jak dodał, aplikacja ma rozwiązać m.in. problemy ze wskazywaniem dokładnego miejsca incydentu. Będzie umożliwiać także przesyłanie zdjęć.

Dopytywany o obszar, na którym będzie prowadzona operacja, gen. Kukuła wyjaśnił, że chodzi o całą Polskę. Będziemy typować szczególnie zagrożone rejony i obiekty, gdzie będziemy bardziej obecni - dodał.

