Dick Cheney, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i jedna z kluczowych postaci amerykańskiej polityki początku XXI wieku, nie żyje. Polityk miał 84 lata.

Dick Cheney na zdjęciu z 2015 r. / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

O śmierci Dicka Cheneya poinformował we wtorek dziennikarz waszyngtońskiego portalu informacyjnego Punchbowl News Jake Sherman.

Według informacji opublikowanej na platformie X były wiceprezydent USA zmarł 3 listopada w wieku 84 lat. Powodem miały być komplikacje zdrowotne ze względu na zapalenie płuc i chorobę serca.

Cheney był wiceprezydentem USA w administracji George'a W. Busha. Wcześniej pełnił m.in. stanowisko sekretarza obrony i szefa personelu Białego Domu.