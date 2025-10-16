Wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie został przekazany do Komendy Głównej Policji. Dokumentacja zawiera m.in. notatkę z interwencji, protokół przesłuchania, odmowę przyjęcia mandatu oraz materiał z wideorejestratora - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Chodzi o wydarzenie z poniedziałku. Poseł PiS został zatrzymany za jazdę z prędkością 200 km/h.

Poseł Łukasz Mejza / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie został przekazany do Komendy Głównej Policji.

Polityka zatrzymano za jazdę 200 km/h, odmówił przyjęcia mandatu, powołując się na immunitet.

To kolejny kontrowersyjny epizod z udziałem Mejzy, który wcześniej był ukarany za niewłaściwe zachowanie wobec senatora Tyszkiewicza.

Więcej najnowszych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie

Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Łukaszowi Mejzie został przekazany do Komendy Głównej Policji. Dokumentacja będzie analizowana przez Biuro Prewencji oraz Biuro Ruchu Drogowego, gdzie sprawdzone zostaną dowody. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, dokumentacja zawiera m.in. notatkę z interwencji, protokół przesłuchania, odmowę przyjęcia mandatu oraz materiał z wideorejestratora.

Po zakończeniu analizy wniosek zostanie przekazany za pośrednictwem Prokuratora Generalnego do marszałka Sejmu. Na tym etapie poseł nie ma już możliwości przyjęcia mandatu.

W przypadku uchylenia immunitetu sprawa trafi do sądu, który może orzec inną, również wyższą karę.

Kulisy zatrzymania polityka

W poniedziałkowy poranek 13 października, na trasie ekspresowej S3 w okolicach Polkowic na Dolnym Śląsku policja zatrzymała samochód prowadzony przez posła Łukasza Mejzę. Pomiar prędkości wykazał, że parlamentarzysta jechał aż 200 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Funkcjonariusze zaproponowali mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych. Mejza jednak odmówił przyjęcia mandatu, powołując się na przysługujący mu immunitet poselski.

Oświadczenie posła Mejzy: "Źle się zachowałem"

Łukasz Mejza nie zwlekał z reakcją na medialne doniesienia. W swoim oświadczeniu przyznał się do winy i przeprosił za swoje zachowanie. Podkreślił, że nic nie usprawiedliwia jego czynu, a sytuacja nie powinna się powtórzyć. Mejza tłumaczył, że nie przyjął mandatu, bo spieszył się na lotnisko. Oznajmił również, że jeśli tylko będzie to prawnie możliwe, ureguluje należność lub zrzeknie się immunitetu i poniesie konsekwencje.

Polityk zwrócił też uwagę na przedstawicieli opozycji. Wskazał przypadki innych znanych osób, które miały problemy z przestrzeganiem przepisów drogowych.

Artykuł w trakcie aktualizacji.