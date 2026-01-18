Na miejscu pracują liczne służby ratunkowe, w tym straż pożarna, zespoły medyczne oraz funkcjonariuszy Guardia Civil. Trwa akcja wydobywania osób uwięzionych w wagonach.

Ruch pociągów dużych prędkości na trasie Madryt-Andaluzja został całkowicie wstrzymany do odwołania.

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Hiszpańskie media informują, że do katastrofy doszło, gdy jeden z pociągów wjechał na sąsiedni tor, po którym jechał inny pociąg.