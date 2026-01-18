Co najmniej pięć osób zginęła, a wiele zostało rannych w wyniku wykolejenia dwóch pociągów dużych prędkości w prowincji Kordoba na południu Hiszpanii - informuje El Mundo. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a ruch kolejowy na trasie Madryt-Andaluzja został wstrzymany.

  • Dwa pociągi dużych prędkości wykoleiły się w prowincji Kordoba.
  • Co najmniej 5 osób zginęło, są ranni i osoby uwięzione w wagonach.
  • Ruch kolejowy między Madrytem a Andaluzją został zawieszony.
W niedzielę wieczorem doszło do poważnego wypadku kolejowego w prowincji Kordoba. Wykoleiły się dwa pociągi dużych prędkości. W wyniku katastrofy zginęł pięć osób. Według informacji przekazanych przez służby ratunkowe wiele osób zostało rannych, do tego część pasażerów pozostaje uwięziona w zniszczonych wagonach.

Na miejscu pracują liczne służby ratunkowe, w tym straż pożarna, zespoły medyczne oraz funkcjonariuszy Guardia Civil. Trwa akcja wydobywania osób uwięzionych w wagonach. 

Ruch pociągów dużych prędkości na trasie Madryt-Andaluzja został całkowicie wstrzymany do odwołania.

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Hiszpańskie media informują, że do katastrofy doszło, gdy jeden z pociągów wjechał na sąsiedni tor, po którym jechał inny pociąg.