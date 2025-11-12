Gdyby dziś odbyła się druga tura wyborów prezydenckich z tymi samymi kandydatami, Karol Nawrocki ponownie pokonałby Rafała Trzaskowskiego – wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla tygodnika "Polityka". Po prawie 100 dniach urzędowania prezydent cieszy się pozytywną oceną 53 proc. Polaków. Inne badanie, zrobione na zlecenie RMF FM, pokazało, że 1/3 Polaków chciałaby, żeby prezydent miał większą władzę.

Po blisko 100 dniach urzędowania prezydent Karol Nawrocki cieszy się pozytywną oceną 53 proc. Polaków i ponownie wygrałby z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wyborów.

Większość badanych uważa, że prezydent powinien mieć obecne lub większe uprawnienia, ale tylko nieliczni wierzą, że Nawrocki zakończy konflikt polityczny w kraju.

Ponad połowa respondentów chce, by rząd konsultował projekty ustaw z prezydentem, a większość nie widzi w Nawrockim następcy Jarosława Kaczyńskiego jako lidera prawicy.

W badaniu przeprowadzonym pod koniec października dla "Polityki" na pytanie o preferencje wyborcze w hipotetycznej drugiej turze, 40 proc. respondentów wskazało Karola Nawrockiego, a 30 proc. Rafała Trzaskowskiego. 19 proc. zadeklarowało brak udziału w wyborach, a 11 proc. nie miało zdania.

Prezydenturę Nawrockiego po blisko 100 dniach "bardzo dobrze" ocenia 21 proc. badanych, a "dobrze" - 32 proc. Negatywne opinie wyraziło łącznie 26 proc. respondentów ("źle" - 15 proc., "bardzo źle" - 11 proc.), natomiast 21 proc. nie potrafiło ocenić prezydenta.

Koniec konfliktu politycznego w kraju

Tylko 7 proc. badanych wierzy, że prezydent Nawrocki zakończy konflikt polityczny w kraju, a 14 proc. sądzi, że go złagodzi. 25 proc. przewiduje zaostrzenie sporu, a 31 proc. nie spodziewa się zmian. 23 proc. nie ma opinii.

Konsultacje rządu z prezydentem

Sondaż dla "Polityki" wykazał, że 58 proc. respondentów uważa, że rząd Donalda Tuska powinien konsultować projekty ustaw z prezydentem przed skierowaniem ich do Sejmu ("zdecydowanie tak" - 27 proc., "raczej tak" - 31 proc.). Przeciwnego zdania jest 25 proc. ("raczej nie" - 13 proc., "zdecydowanie nie" - 12 proc.), a 17 proc. nie ma zdania.

Lider prawicy - czy Nawrocki zastąpi Kaczyńskiego?

Połowa badanych nie widzi w Karolu Nawrockim następcy Jarosława Kaczyńskiego jako lidera całej polskiej prawicy ("raczej nie" - 33 proc., "zdecydowanie nie" - 17 proc.). Przeciwnego zdania jest 21 proc. ("zdecydowanie tak" - 5 proc., "raczej tak" - 16 proc.), a 29 proc. nie potrafi odpowiedzieć.

Uprawnienia prezydenta. Sondaż RMF FM

Z kolei sondaż przeprowadzony na początku listopada na zlecenie RMF FM wykazał, że 30 proc. Polaków popiera zwiększenie uprawnień prezydenta, 31 proc. chce utrzymania obecnego stanu, a 18 proc. opowiada się za wzmocnieniem rządu. Największymi zwolennikami silniejszego prezydenta są mężczyźni oraz wyborcy PiS i Konfederacji.