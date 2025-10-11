Dwa lata temu jako pierwsi informowaliśmy, że zapisy tzw. paktu migracyjnego są skrojone pod Polskę i dają możliwość wyłączenia kraju z relokacji i obciążeń finansowych, wynikających z polityki migracyjnej Wspólnoty. Ówczesne władze PiS o takiej możliwości nie informowały publicznie, co wywoływało zdziwienie w Brukseli. Tymczasem "furtka" dla Polski zawsze tam była, o czym ostatecznie przekonujemy się dzisiaj.

Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń / Shutterstock

Dziennikarka RMF FM w Brukseli, która jako pierwsza podała dzisiaj informację o zwolnieniu Polski z relokacji i obciążeń finansowych wynikających z paktu migracyjnego - ponad dwa lata temu także jako pierwsza poinformowała, że takie zapisy skrojone "pod Polskę" i dające możliwość wyłączenia - znalazły się w dokumencie paktu. Ówczesne władze PiS o takiej możliwości nie informowały publicznie.

Artykuł naszej dziennikarki sprzed ponad dwóch lat można znaleźć TUTAJ , a ujawniał on mechanizm, który umożliwia teraz Polsce odstąpienie od "obowiązkowej solidarności" (czyli relokacji, płacenia za nieprzyjmowanie migrantów czy wsparcia operacyjnego).

Dziennikarka RMF FM informowała wówczas o tym, że unijni dyplomaci dziwili się, że rząd Morawieckiego nie przekazywał, iż w pakcie "jest furtka dla Polski", czyli możliwość wyjątku. Ówczesne władze skupiły się jednie na krytyce paktu.