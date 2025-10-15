Kobieta zakłóciła spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w Piotrkowie Trybunalskim. "My nie skapitulujemy; ta walka o Polskę trwa i zawsze będzie trwała; nigdy nie można spocząć i zrezygnować" - mówił szef rządu w drugą rocznicę wyborów parlamentarnych, po których utworzono obecnie rządzącą koalicję.

Donald Tusk w Piotrkowie Trybunalskim / Marian Zubrycki / PAP

Kobieta zakłóciła spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w Piotrkowie Trybunalskim podczas obchodów drugiej rocznicy wyborów parlamentarnych.

Premier Tusk podkreślił, że walka o lepszą Polskę trwa i nie można rezygnować ani kapitulować.

Premier skrytykował także język Roberta Bąkiewicza podczas wiecu PiS, oceniając, że takie wypowiedzi mogą prowadzić do politycznej katastrofy.

Premier podkreślił, że jedną z najważniejszych zmian, jakie miały nastąpić po wyborach, było "pojednanie Polaków co do najważniejszych spraw". Ja w tej sprawie też nie ustąpię (...). My nie skapitulujemy. Ta walka o lepszą Polskę trwa i zawsze będzie trwała. Nigdy nie można spocząć, nigdy nie można zrezygnować - podkreślił Donald Tusk.

Jak dodał, jednym z "podstawowych celów" wyborów parlamentarnych 15 października 2023 roku było to, by o sprawach Polaków "rozmawiać, a nie wrzeszczeć na siebie".

Incydent na spotkaniu z Tuskiem

Wypowiedź premiera zakłóciła jedna z kobiet uczestniczących w spotkaniu. Bardzo chcielibyśmy, aby o tych sprawach móc rozmawiać, a nie krzyczeć (...). Proszę uszanować zgromadzonych tutaj ludzi - zwrócił się do niej premier.

Właśnie dlatego głosowaliśmy 15 października, żeby nikt na nikogo nie krzyczał, nie podnosił głosu. Jednym z absolutnie podstawowych celów wtedy, kiedy szliśmy do wyborów, było to, żeby o sprawach Polaków rozmawiać, a nie wrzeszczeć na siebie - podkreślił Tusk.

Tusk o Bąkiewiczu: Nie krzyczał, tylko ryczał

Szef rządu nawiązał też do wypowiedzi Roberta Bąkiewicza na sobotnim wiecu PiS . Jak ocenił, taki język może "doprowadzić do politycznej katastrofy".

Nie wiem, czy słyszeliście, jak ten człowiek do zebranych kilku tysięcy zwolenników PiS-u i pana Jarosława Kaczyńskiego nie krzyczał, tylko ryczał wręcz o tym, (...) że jesteśmy chwastami, które trzeba wyrwać. To jest ten język, który może doprowadzić do takiej społecznej, politycznej katastrofy - oświadczył.

Przywrócenie elementarnego szacunku do siebie samych jest absolutnie kluczowe i to zadanie tak czy inaczej, pozostaje aktualne - podkreślił premier.

Hołowni spadło, Tusk się nie przyznaje

Po dwóch ciężkich latach - wojna, walka z drożyzną, polityczna wojna domowa jaką PiS i Konfederacja wypowiadają nie tylko rządowi, ale całemu społeczeństwu - mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że mniej więcej tyle ludzi, a może nawet z małym plusikiem, ilu zdecydowało się głosować na nas 15 października, nadal wierzy w Koalicję Obywatelską. I za to chciałem wam bardzo podziękować - powiedział Donald Tusk.

Przyznał, że nie wszyscy członkowie rządzącej koalicji mogą to samo powiedzieć o sobie. Nie przyjmuję argumentu (...), że to jest wina Tuska, że Szymonowi Hołowni spadło. Każdemu spada na własne życzenie - stwierdził premier. Przyznał, że wolałby, aby wszyscy, którzy tworzą rząd i "byli w dobrej kondycji". Ale jak zaznaczył "za wszystkich wszystkiego nie ogarnę jeśli chodzi o partie polityczne".

Blisko 70 proc. Polaków myśli o swojej sytuacji osobistej, jako dobrej sytuacji, to dla mnie jest naprawdę największa nagroda - stwierdził szef rządu.

Zwrócił uwagę, że "w 2026 r. Polska wyda na bezpieczeństwo militarne 200 mld zł." W ostatnim roku rządu naszych poprzedników to było 114 mld zł. Oczywiście oni mieli gęby pełne frazesów. My robimy to dwa razy szybciej i dwa razy intensywniej. I tak jak to widać na przykład na wschodniej granicy, robimy to o niebo skuteczniej - powiedział szef rządu.

Przypomniał, że Centra Integracji Cudzoziemców (CIC), wobec których PiS teraz protestuje miały "powstawać w wielu miejscach za pieniądze europejskie, we współpracy z samorządami" za ich czasów. Jak zaznaczył, wszystkie główne narracje jego oponentów politycznych "zbudowane są na kłamstwie".

Dokładnie 20 lat temu Jacek Kurski po wywołaniu sprawy "dziadka z Wehrmachtu" miał powiedzieć do swojego kręgu przyjaciół: "Z tym Wehrmachtem to lipa, ale ciemny lud to kupi" - przypomniał Tusk. Jak zaznaczył, "każda sytuacja jest dla nich dobra, żeby budować takie fundamentalne kłamstwo jako polityczną maczugę na przeciwnika".

Premier o kolejach i elektrowni atomowej

Jak zaznaczył, teraz jednym z priorytetów rządu są inwestycje w infrastrukturę kolejową. Kolej to to jest moje oczko w głowie - zapewnił. Drogi ekspresowe i autostrady w Polsce należą do najnowocześniejszych i najgęstszych w całej Europie. Teraz czas na kolej. Będzie najnowocześniejsza i najszybsza w Europie - zapowiedział szef rządu. Dodał, że inwestycje skupiają się na odtwarzaniu starych linii i budowie nowych. Nie zapominamy o mniejszych miejscowościach, o dawnych województwach, czy to jest Łomża, czy Sierakowice na Kaszubach - dodał Tusk.

Szef rządu przypomniał, że w środę rano odwiedził teren budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w województwie pomorskim. Wiem, że w regionie też cały czas czekacie na jakiś sygnał, co będzie ewentualnie w przyszłości z Bełchatowem. Wiem i rozumiem to - mówił Tusk do uczestników spotkania.

Dzisiaj mogę z pełną świadomością i odpowiedzialnością powiedzieć, że jeśli - według wszystkich analiz, które kończymy w tej chwili - zapadnie decyzja o drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej, to Bełchatów jest na pierwszym miejscu tej listy - zapewnił premier.