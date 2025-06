Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej, zostanie rzecznikiem prasowym rządu - powiedział w piątkowe południe premier Donald Tusk. "Jestem dostępny dla państwa 24 godziny na dobę" - zapewnił Szłapka.

Donald Tusk i Adam Szłapka; Warszawa, 20.06.2025 / Piotr Nowak / PAP

Wybór rzecznika rządu - to było jedno z zadań, jakie wyznaczyła sobie koalicja 15 października po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich.

W piątek premier Donald Tusk ogłosił, że zostanie nim Adam Szłapka.

Zgodnie z moimi najbardziej optymistycznymi wyobrażeniami poprowadził polską prezydencję. Będzie jeszcze w najbliższych dniach wspólnie ze mną raportował o jej efektach - powiedział premier.

Naszym zadaniem jest to, żeby to nie obywatel dowiadywał się, jakie są sukcesy rządu, ale żebyśmy docierali do obywatela z tym, co robi rząd, a robi dużo. Druga sprawa, niezwykle ważna - dziś w świecie informacji i komunikacji jest dużo chaosu, dezinformacji, kłamstw. Część z nich jest intencjonalna, część jest bałaganem. Naszym zadaniem będzie to, żeby z tą dezinformacją i chaosem walczyć - powiedział Adam Szłapka.

Donald Tusk sprecyzował także, że formalnie minister Adam Szłapka stanie się rzecznikiem w dniu, w którym zakończy się prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Za możliwie "najlepszą komunikację" ma natomiast odpowiadać już od dziś.

Kim jest Adam Szłapka?

Polityk urodzony w 1984 roku w Kościanie w Wielkopolsce jest absolwentem politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

W 2007 roku był wolontariuszem w Kijowie w ramach programu Youth in Action. Pełnił funcję sekretarza lub dyrektora w wielu stowarzyszeniach i organizacjach.

Od 2011 do 2015 roku pracował jako ekspert w Kancelarii Prezydenta RP. W 2015 r. objął stanowisko sekretarza generalnego Nowoczesnej. Uzyskał też wtedy mandat posła. Od 2019 r. jest przewodniczącym Nowoczesnej. W 2023 r. po raz trzeci uzyskał mandat poselski. 13 grudnia 2023 roku został powołany na urząd ministra do spraw Unii Europejskiej w rządzie Donalda Tuska.