Pożar hali magazynowej na terenie firmy zajmującej się produkcją chemii kosmetycznej w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Z ogniem walczy około czterdziestu strażaków.

/ PSP w Mogilnie /

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, w hali magazynowanej w Mogilnie, w której doszło do pożaru, składowane były przede wszystkim puste, sprasowane opakowania kartonowe.

Na szczęście ogień nie rozprzestrzenia się poza halę.

Strażacy koncentrują się na wynoszeniu tlących się kartonów na zewnątrz i ich dogaszaniu, bo ogień - jak mówią - „siedzi” głęboko.

Wszystko ze środka jest sukcesywnie wynoszowne i gaszone, jednocześnie zostaną zabezpieczone hale, które są w bezpośrednim sąsiedztwie - powiedział RMF FM Krzysztof Meller, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie.

Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania jednego z pracowników, który podczas próby gaszenia przewrócił się i doznał urazu.



