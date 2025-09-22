Przy ulicy Krakowskiej w Krakowie doszło do groźnego wypadku z udziałem samochodu osobowego i dwóch tramwajów. Jeden ze składów wykoleił się, co spowodowało poważne utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Facebook/ Platforma Komunikacyjna Krakowa / Shutterstock

Do zdarzenia doszło tuż przed wjazdem na most Piłsudskiego w Krakowie.

Według wstępnych informacji samochód osobowy zderzył się z dwoma tramwajami.

W wyniku kolizji jeden z tramwajów wypadł z torów. Na miejscu pracują służby, które ustalają okoliczności wypadku.



Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Pokłosiem wypadku są poważne utrudnienia w ruchu na ul. Krakowskiej.

Tramwaje nie kursują tą trasą i zostały skierowane na objazd przez ul. Starowiślną.

Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładzie jazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

