Ponad 58 ton koncentratu pomidorowego z Ukrainy zostało zatrzymane na granicy. To decyzja Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Poznaniu. W ostatnich dniach zablokowano także wprowadzenie do obrotu dużych partii chińskiego czosnku i ananasów w puszce.

58 ton koncentratu pomidorowego z Ukrainy zostało zatrzymane (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Poznaniu wydał trzy decyzje o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski łącznie ponad 58 ton koncentratu pomidorowego (36 proc.) z Ukrainy.

Powodem podjęcia tej decyzji było wykrycie strzępków pleśni.

Zakazy wydano 19 września. Nadano im rygor natychmiastowej wykonalności.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował również o uniemożliwieniu wprowadzenia na polski rynek partii czosnku o - masie 23 ton - importowanego z Chin. Zdecydował o tym IJHARS w Warszawie. Powodem podjęcia decyzji był brak kraju pochodzenia na etykiecie.

IJHARS w Szczecinie zablokował z kolei wprowadzenie do obrotu na teren Polski prawie 16 ton ananasów w puszce importowanych z Filipin. Stało się tak ze względu na brak oznakowania w języku polskim.