To może być przełom na polskim rynku pracy! 90 firm i instytucji z całej Polski przystępuje do pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmie ponad 5 tysięcy pracowników i pozwoli przetestować różne modele krótszego tygodnia pracy.

Briefing prasowy z udziałem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. / Pawel Wodzynski / East News

90 firm i instytucji w Polsce rozpoczyna pilotaż skróconego czasu pracy, obejmujący ponad 5 tysięcy pracowników.

Program daje swobodę wyboru modelu - od czterodniowego tygodnia pracy po skrócenie godzin czy dłuższe urlopy, przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia.

Pilotaż spotkał się z rekordowym zainteresowaniem, a eksperci i badania wskazują, że Polska jest gotowa na skrócenie czasu pracy.

Ponad 5 tysięcy pracowników zyska krótszy tydzień pracy

To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się futurystyczną wizją, dziś staje się rzeczywistością. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listę 90 firm i instytucji, które wezmą udział w pilotażu skróconego czasu pracy. Oznacza to, że ponad 5 tysięcy pracowników z różnych branż - od produkcji, przez usługi, aż po kulturę - już wkrótce będzie pracować krócej, nie tracąc przy tym ani złotówki ze swojej pensji.

Pilotaż obejmuje zarówno sektor prywatny, jak i publiczny. Wśród beneficjentów znalazły się firmy produkcyjne, przedsiębiorstwa wodociągowe, a nawet filharmonia. Program daje uczestnikom pełną swobodę w wyborze modelu skrócenia czasu pracy - mogą testować czterodniowy tydzień pracy, skrócenie liczby godzin dziennie czy wydłużone urlopy. To pierwszy tego typu projekt w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rekordowe zainteresowanie. Prawie 2 tysiące zgłoszeń

Zainteresowanie pilotażem przerosło najśmielsze oczekiwania. Do ministerstwa wpłynęło aż 1994 wniosków od pracodawców z całej Polski - od mikroprzedsiębiorstw, przez duże firmy, po fundacje i organizacje pozarządowe. To pokazuje, jak duże jest społeczne i biznesowe zapotrzebowanie na nowe modele organizacji pracy.

Jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, skrócenie czasu pracy to kolejny krok cywilizacyjny, porównywalny z historycznym wprowadzeniem ośmiogodzinnego dnia pracy czy wolnych sobót. W dobie zmian demograficznych i dynamicznego rozwoju technologii, elastyczność i lepsze warunki pracy stają się koniecznością.

Jasne zasady i solidne wsparcie finansowe

Do udziału w pilotażu mogły zgłaszać się firmy prowadzące działalność od co najmniej roku, zatrudniające większość pracowników na umowie o pracę i obejmujące programem minimum połowę zespołu. Warunkiem było także utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 90 proc. początkowego stanu oraz gwarancja niezmienionego wynagrodzenia dla uczestników.

Na realizację pilotażu w latach 2025-2027 przeznaczono łącznie 50 milionów złotych z Funduszu Pracy. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie pół miliona złotych, a maksymalna wartość wsparcia dla projektu to 1 milion złotych. Koszt przypadający na jednego pracownika nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

Uczestnicy pilotażu mają czas do końca 2025 roku na przygotowanie się do wdrożenia nowych rozwiązań. Przez cały 2026 rok będą testować wybrane modele skróconego czasu pracy, a do połowy maja 2027 roku powstaną szczegółowe raporty podsumowujące efekty programu.

Polska gotowa na krótszy tydzień pracy?

Badania pokazują, że Polacy są coraz bardziej otwarci na skrócenie czasu pracy. Według analiz Uniwersytetu SWPS ponad połowa społeczeństwa popiera takie rozwiązanie, a za większą elastycznością w organizacji pracy opowiada się aż 65 proc. kobiet i 63 proc. mężczyzn. Również przedsiębiorcy coraz śmielej patrzą na nowe modele pracy - jak wynika z raportu Hays Poland, 55 proc. specjalistów i menedżerów uważa, że Polska jest gotowa na skrócenie standardowego wymiaru pracy.

Eksperci podkreślają, że krótszy czas pracy to nie tylko korzyści dla pracowników, ale także dla pracodawców. To większa konkurencyjność na rynku, poprawa wydajności i stabilności zespołów, a także lepsze zdrowie, większe zaangażowanie i kreatywność pracowników. Mniej błędów, mniej wypadków, większe bezpieczeństwo - to tylko niektóre z potencjalnych efektów.

Wyniki pilotażu będą bacznie obserwowane przez cały rynek pracy. Jeśli eksperyment się powiedzie, skrócony czas pracy może stać się nowym standardem w Polsce.