Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi na Sejm RP Mariuszowi Błaszczakowi - poinformowała Prokuratura Krajowa w środę. Powodem jest to, że Błaszczak, były minister obrony narodowej w rządzie PiS, miał - jak podaje prokuratura - odtajnić dokumenty o statusie "Ściśle Tajne i "Tajne". Za jego zgodą miał zostać naniesiony na nie napis „Rząd Tuska w razie wojny był gotów oddać połowę Polski”, co PiS wykorzystało w przedwyborczym spocie medialnym. Odtajnienie tego typu dokumentów to pierwsza taka sytuacja po 1989 roku.

Mariusz Błaszczak, styczeń 2025 / Wojciech Olkusnik/East News / East News Mariusz Błaszczak straci immunitet? Prokuratura o dowodach Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm RP zgody na pociągnięcie posła Mariusza Błaszczaka, obecnego szefa klubu PiS, byłego ministra obrony narodowej, do odpowiedzialności karnej. Prokuratura podała, że powodem ma być ewentualne przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w okresie od 28 lipca 2023 r. do 17 września 2023 r. przez funkcjonariuszy publicznych, tj. żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. Konkretnie chodzi o - jak podała prokuratura - "zniesienie klauzuli tajności 'Ściśle tajne' i 'Tajne' z fragmentów dokumentu planowania operacyjnego 'Plan Użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WARTA-00101 Samodzielna Operacja Obronna-Część Główna' pomimo że nie ustały ustawowe przesłanki ochrony zawartych w nich informacji niejawnych, a następnie ich ujawnienie i wykorzystanie poprzez upublicznienie w dniu 17 września 2023 r. w Internecie i działanie tym samym na szkodę Sił Zbrojnych RP i interesu publicznego". Poinformowano o zgromadzeniu wielu dowodów, które mają charakter zarówno jawny, jak i niejawny. Są to m.in.: analiza kryminalna bilingów telefonicznych,

zbadanie służbowych skrzynek pocztowych,

dokumenty Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

zbadanie dysku stacji roboczej komputera z Wojskowego Biura Historycznego,

dokumentacja pozyskana m.in. od Szefa Sztabu Generalnego WP, z MSZ, Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych MON czy też TVP S.A. w likwidacji. Odtajnienie tajnych dokumentów na użytek kampanii wyborczej PiS? Prokuratura poinformowała dalej, że Mariusz Błaszczak chcąc wykorzystać w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP w październiku 2023 r. określone, zarchiwizowane dokumenty dotyczące planowania operacyjnego szczebla strategicznego, którym nadano klauzule „Ściśle Tajne i „Tajne”. Kolejno Błaszczak polecił ustalonym osobom nieposiadającym upoważnienia do zapoznania się tymi materiałami, odnalezienie tych dokumentów w Wojskowym Biurze Historycznym. Następnie podjął 2 decyzje o nr 224/DOIN z dnia 28 lipca 2023 r. i nr 225/DOIN z dnia 31 lipca 2023 r. znoszące nadaną im klauzulę tajności.

"Rząd Tuska w razie wojny był gotów oddać połowę Polski" Jak dalej informują śledczy, skany odtajnionych części dokumentów przekazano do Centrum Operacyjnego MON. Tam opracowano je graficznie i naniesiono na nie zapis „Rząd Tuska w razie wojny był gotów oddać połowę Polski” oraz przygotowano spot medialny, w którym Mariusz Błaszczak zaprezentował poszczególne fragmenty odtajnionych przez siebie dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego. Spot ten został oficjalne opublikowany na platformie X w dniu 17 września 2023 r., na oficjalnym profilu partii Prawa i Sprawiedliwości.

"Decyzja ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka o zniesieniu klauzuli tajności dokumentów i fragmentów dokumentów, które stanowiły Plan Użycia Sił Zbrojnych RP była pierwszą taką decyzją po 1989 r." - poinformowała w komunikacie prok. prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratura generalnego.