IMGW wydał w nocy z soboty na niedzielę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla północnej części kraju. Alerty obowiązywały do 7 nad ranem w woj.: pomorskim i zachodniopomorskim. W tych regionach Instytut przewiduje spadek temperatury powietrza do około -1 st.C, a przy gruncie do -2 st.C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.