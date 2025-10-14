Microsoft wycofuje wsparcie dla jednego z najpopularniejszych systemów operacyjnych świata – Windows 10. Co musisz zrobić, by Twój komputer pozostał bezpieczny? Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o nadchodzących zmianach.

Microsoft kończy wsparcie dla Windows 10 - koniec aktualizacji bezpieczeństwa od teraz!

Masz dwa wyjścia: darmowa aktualizacja do Windows 11 lub program ESU, który przedłuży wsparcie do 2026 roku.

Starsze komputery mogą nie spełniać wymagań Windows 11, więc niektórym może przyjść czas na nowy sprzęt.

Po latach regularnych aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa Microsoft kończy wsparcie techniczne dla systemu Windows 10. Od dziś komputery działające na tym systemie przestaną otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń. To oznacza, że miliony użytkowników staną przed wyborem - aktualizować system, wymienić komputer, czy ryzykować korzystanie z niechronionego urządzenia.

Kogo dotyczy koniec wsparcia?

Windows 10 to nie jest niszowe oprogramowanie - według danych Microsoftu, z systemu korzysta ponad 1,4 miliarda urządzeń na całym świecie. Szacuje się, że jeszcze w lipcu 2025 roku aż 43 proc. z nich działało właśnie na "dziesiątce".

Co się zmienia po 14 października?

Od momentu premiery w 2015 roku Windows 10 regularnie otrzymywał aktualizacje - zarówno poprawiające bezpieczeństwo, jak i wprowadzające nowe funkcje. Teraz to się skończy. Microsoft nie będzie już wysyłał poprawek bezpieczeństwa ani łatał wykrytych błędów. To sprawia, że urządzenia stają się bardziej podatne na nowe zagrożenia, a także mogą stopniowo tracić kompatybilność z najnowszym oprogramowaniem.

Dwie drogi: aktualizacja lub przedłużone wsparcie

Co możesz zrobić, by zabezpieczyć swój komputer? Microsoft wskazuje dwie podstawowe opcje:

Bezpłatna aktualizacja do Windows 11 - dostępna dla komputerów, które spełniają wymagania sprzętowe nowego systemu.

- dostępna dla komputerów, które spełniają wymagania sprzętowe nowego systemu. Rozszerzone Aktualizacje Zabezpieczeń (ESU) - program pozwalający na otrzymywanie najważniejszych poprawek bezpieczeństwa przez kolejny rok, do października 2026 roku.

Aby skorzystać z ESU, trzeba zarejestrować się przez ustawienia systemu. Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Polacy, mogą liczyć na darmowe przedłużenie wsparcia po rejestracji.

Nie każdy komputer nadaje się do Windows 11

Choć Microsoft zachęca do aktualizacji, nie wszystkie starsze komputery spełniają wymagania Windows 11. Część użytkowników będzie musiała kupić nowe urządzenia, mimo że ich dotychczasowe laptopy czy PC wciąż działają bez zarzutu.

Ryzyko dla użytkowników i firm

Brak aktualizacji bezpieczeństwa to nie tylko teoretyczne zagrożenie. W ostatnich miesiącach świat obiegły informacje o głośnych cyberatakach na firmy z różnych branż - od producentów samochodów po sieci przedszkoli. Komputery bez bieżących poprawek są łatwym celem dla cyberprzestępców. Dodatkowo, korzystanie z nieobsługiwanego oprogramowania może oznaczać problemy z zachowaniem zgodności z przepisami, szczególnie w przypadku firm.

Co powinieneś zrobić już dziś?

Sprawdź, czy Twój komputer spełnia wymagania Windows 11. Jeśli tak - zaktualizuj system za darmo.

Jeśli nie możesz przejść na Windows 11, rozważ zapisanie się do programu ESU.

Zadbaj o regularne kopie zapasowe danych.

Pamiętaj, że korzystanie z nieaktualizowanego systemu wiąże się ze wzrostem ryzyka.

