​W najbliższych dniach pogoda pokaże swoje chłodniejsze oblicze. W Tatrach spadł świeży śnieg - biało jest już od 1200 m n.p.m. Wszystko za sprawą układu wysokiego ciśnienia o nazwie Riccarda, który ściąga nad Polskę arktyczne masy powietrza.

W Tatrach spadł śnieg / Paweł Murzyn / East News

W Tatrach spadł śnieg. Biało jest już od 1200 m n.p.m.

Riccarda ściąga nad Polskę arktyczne masy powietrza

Synoptycy: Cieplej będzie dopiero w drugiej połowie maja. Sprawdź prognozę pogody poniżej

Po ciepłej majówce czekają nas chłodniejsze dni. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nocy mogą pojawić się przygruntowe przymrozki do -2°C. Eksperci prognozują, że taki typ pogody utrzyma się co najmniej do połowy maja. Możliwe są przymrozki zarówno nad ranem, jak i w nocy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie na bieżąco wydawał ostrzeżenia meteorologiczne.

Zima wróciła w góry. Prognozy na najbliższe dni

Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają, że na szczytach panują niemal zimowe warunki, szlaki miejscami są bardzo śliskie, a widoczność ogranicza gęsta mgła. Do tego dochodzi silny wiatr i ujemna temperatura. W Tatrach spadł śnieg i biało jest już od 1200 m n.p.m.

Takie warunki atmosferyczne mają potrwać do połowy maja. W środę na północy kraju możemy spodziewać się przejaśnień, natomiast południowa część Polski będzie musiała przygotować się na przelotne opady. Temperatury w ciągu dnia osiągną od 8°C na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich, do 15°C w centrum i na południu. W nocy, szczególnie na północy i w rejonach podgórskich, należy spodziewać się miejscami przygruntowych przymrozków do -2°C.

Czwartek zapowiada się nieco bardziej pogodnie, z opadami jedynie na krańcach południowych. Noc przyniesie spadek temperatury do -1°C na północy i północnym wschodzie, z możliwością przymrozków do -2°C. Dzień przyniesie temperatury od 8°C nad morzem do 14°C na południu i zachodzie.

Pogoda na najbliższe dni, fot. imgw.pl

Piątek przyniesie przelotne opady deszczu na wschodzie, podczas gdy na zachodzie kraju możemy spodziewać się więcej przejaśnień i braku opadów. Noc ponownie przyniesie przymrozki, tym razem na północnym wschodzie, północy, zachodzie oraz w centrum, z temperaturami spadającymi do -2°C.

Dzień będzie nieco chłodniejszy, z maksymalnymi temperaturami od 8°C do 14°C, w zależności od regionu. Wiatr utrzyma się słaby, okresami umiarkowany, z północy.

Prognoza pogody na weekend

Weekend rozpocznie się od soboty z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu. Noc przyniesie przymrozki w wielu rejonach kraju, a temperatura w dzień będzie wahać się od 9°C na południowym wschodzie i nad morzem, do 16°C na zachodzie.

Wiatr, choć słaby, będzie okresami umiarkowany, nadal wiejący z północnych kierunków. Niedziela nie przyniesie większych zmian w pogodzie - nadal będzie pochmurno z możliwymi przelotnymi opadami deszczu.

Przymrozki do -2°C mogą pojawić się na północnym wschodzie i południu. Temperatury w ciągu dnia będą oscylować od 9°C w rejonach podgórskich i 10°C nad morzem, do 17°C na zachodzie. Wiatr pozostanie słaby, okresami umiarkowany, z północnych i północno-zachodnich kierunków. Przygotujcie się na zmienną pogodę i nie zapomnijcie o ciepłych ubraniach, szczególnie w nocy i nad ranem, kiedy to możemy spodziewać się przymrozków.