Jaka pogoda od soboty?

Jak informują synoptycy, w sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu oraz krupy śnieżnej.

Opady śniegu okresami mogą ograniczać widzialność do 500 m. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 7 cm. Lokalnie, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na północy kraju, około 7 st. C w centrum, do 12 st. C na południowym zachodzie.

Dodatkowo będzie dość mocno wiać. Wiatr powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, północny, w porywach do 70 km/h, a nad morzem do 85 km/h, w górach do 90 km/h. W rejonach opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie będzie nadal umiarkowane i duże, pojawią się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy chwyci mróz. Temperatura minimalna od -6 st. C do -1 st. C, tylko nad morzem cieplej, od 0 do 2 st. C.

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 2 do 5 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich, od -1 do 1 st. C. Wiatr powieje umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północny.

Przyszły tydzień nadal chłodny i zimowy

W poniedziałek nadal będzie pochmurno, pojawią się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach w ciągu dnia od 3 st. C na południu do 9 st. C na zachodzie kraju. W nocy znowu chwyci mróz. W rejonach podgórskich temperatura spadnie nawet do minus 7 stopni. Wciąż będzie mocno wiać.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Na termometrach od 1 do 10 st. C.

W nocy przymrozki na wschodzie kraju.

W środę nadal zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie możliwe słabe opady deszczu. W ciągu dnia nieco wyższa temperatura. Na zachodzie słupki rtęci pokażą do 15 st. C. W nocy na wschodzie mogą pojawić się przymrozki.