Sytuacja na drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała rano, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracują na nich 893 pojazdy do zimowego utrzymania.

GDDKiA ostrzega przed śliską jezdnią na terenie województwa mazowieckiego na dk 63 oraz dk 62 odc. Sokołów Podlaski - granica woj. podlaskiego i na terenie woj. podlaskiego na dk 62 odc. Siemiatycze - granica woj. mazowieckiego.

Opady śniegu, śniegu z deszczem występują na terenie województw: podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

W nocy gołoledź

W nocy z soboty na niedzielę na południu zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, okresami intensywnymi. Na południowym wschodzie także opady deszczu i deszczu marznącego powodującego gołoledź, przechodzące w opady śniegu - tu prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej na południu o 10 cm, w Tatrach oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim o ok. 20 cm.

Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże ze słabymi opadami śniegu. Na północy kraju miejscami mgła marznąca, ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna od minus 11 st. C. na Pomorzu, ok. minus 3 st. C. w centrum i na południu, do 0 st. C. miejscami na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, północno-wschodni i północny. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę intensywne opady śniegu

W niedzielę zachmurzenie całkowite i duże. Na Wybrzeżu miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze opady śniegu, na południu oraz na południowym wschodzie i wschodzie kraju miejscami intensywne. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej na południowym wschodzie i wschodzie od 10 cm do 15 cm.

Temperatura maksymalna od minus 3 st. C. na Dolnym Śląsku i na Suwalszczyźnie do 3 st. C. miejscami w rejonie Wybrzeża. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, tylko na Dolnym Śląsku północno-zachodni. W Tatrach wiatr okresami porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.