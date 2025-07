Kobieta zginęła na miejscu, a trzy osoby, w tym dwójka dzieci, trafiła do szpitala - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 58, Pisz-Ruciane-Nida w Warmińsko-Mazurskiem. Poinformowała o tym policja w środę. Na łuku drogi zderzyły się czołowo dwie osobówki.

Tragiczny wypadek na trasie Pisz-Ruciane-Nida / KPP w Piszu / Policja Do tragicznego wypadku doszło we wtorek wczesnym wieczorem na dk 58 w województwie warmińsko-mazurskim. Od strony Rucianego-Nidy toyotą jechał 41-letni mężczyzna z dwójką dzieci w wieku 8 i 10 lat z gminy Biała Piska. Najprawdopodobniej stracił panowanie nad samochodem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Uderzył czołowo w jadącego z przeciwka nissana, którego prowadziła kobieta. / KPP w Piszu / Policja Niestety 47-letnia kierująca, mieszkanka Pisza, zginęła na miejscu. Mężczyzna z dziećmi trafili do szpitala. Jeden z chłopców - którego stan jest poważny - został pilnie przetransportowany śmigłowcem LPR. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. / KPP w Piszu / Policja