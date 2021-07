Cała Polska objęta jest już pogodowymi alertami. Wszyscy musimy liczyć się z pojawieniem się burz, najczęściej z gradem, czasem towarzyszących ulewom. Dla 10 regionów IMGW wydał również alerty ostrzegające o upale.

/ FILIP SINGER / PAP/EPA

Burze z gradem, ulewy i upały: Są nowe alerty IMGW dla 10 regionów

Ostrzeżenia przed upałami - drugiego stopnia w 3-stopniowej skali - obowiązują do wieczora, do godziny 20:00, w dziesięciu województwach: na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu i Mazowszu, w Kujawsko-Pomorskiem, Łódzkiem, Świętokrzyskiem, Lubelskiem oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Dla większości tych regionów wydano również alerty o burzach z gradem.

Jedynie w Małopolsce i Świętokrzyskiem są to ostrzeżenia pierwszego stopnia, obowiązujące do godzin popołudniowych.

Dla Podkarpacia, Lubelszczyzny, Łódzkiego, Mazowsza, Warmińsko-Mazurskiego i Podlasia ogłoszono alerty o burzach z gradem drugiego stopnia. Obowiązują one do godzin nocnych lub nawet do piątkowego poranka.

Pomorze i Kujawsko-Pomorskie objęte są natomiast ostrzeżeniami, drugiego stopnia, przed silnym deszczem z burzami. Te alerty obowiązują do północy.

Burze z gradem w 6 regionach. Ale alerty są łagodniejsze

Mieszkańcy sześciu pozostałych województw - śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - muszą liczyć się z burzami z gradem.

Dla tych regionów IMGW wydał jednak alerty najniższego, pierwszego, stopnia. Obowiązują one do wieczora.

Gdzie jest burza? Sprawdź radary burzowe i opadów!







/RMF FM Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl:



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.