Do wtorku na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed przymrozkami. Temperatura powietrza lokalnie może dziś spaść do -7 st. C przy gruncie. Spodziewane są też przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w niektórych miejscach krupy śnieżnej.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują na terenie województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

w południowych powiatach województwa dolnośląskiego.

W tych regionach synoptycy prognozują spadek temperatury powietrza od -4 do -1 st. C, przy gruncie od -7 do -2 st. C. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 do 11 st. C.



Ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązują do wtorku.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia. Co to znaczy?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



Prognoza pogody na niedzielę

W ciągu dnia spodziewane są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie krupy śnieżnej lub śniegu.

Na wschodzie mogą wystąpić słabe burze. Temperatura wyniesie od 5 st. C. na krańcach północnych do 10 st. C na południu.