Kosmiczna kapsuła Crew Dragon Endeavour z czteroosobową załogą na pokładzie połączyła się dziś o 11:08 z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS), krążącą na orbicie na wysokości ponad 420 kilometrów. Po sprawdzeniu szczelności połączeń, o 13:05 doszło do otwarcia luku i po chwili do przejścia astronautów na pokład ISS. To pierwszy przypadek, kiedy załoga wyniesionna na orbitę z pomocą pojazdu prywatnej firmy Space X będzie się wymieniać z załogą, która takim samym transportem dotarła tam pół roku wcześniej. To istotny etap pełnego powrotu Stanów Zjednoczonych do transportu astronautów na orbitę.

