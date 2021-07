Większość regionów Polski objęta jest dzisiaj pogodowymi alertami. Synoptycy ostrzegają przede wszystkim przed upałami, a także przed burzami i ulewami.

Coraz więcej miast decyduje się na instalowanie w czasie upałów wodnych kurtyn / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

Upały, burze i ulewy: Pogodowe alerty IMGW obejmują niemal całą Polskę

Największa część kraju - od Słupska i Gdańska po Nowy Sącz i Bieszczady - objęta jest wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżeniami drugiego stopnia - w 3-stopniowej skali - przed upałami.

Te alerty obowiązują dzisiaj do wieczora w 10 województwach: w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, Lubelskiem i Łódzkiem, na Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach, Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskiem.

Również do wieczora, do godziny 20:00, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem.

Najwyższy, trzeci stopień mają natomiast alerty przed burzami z gradem obowiązujące w tej chwili, a maksymalnie do 09:00, w czterech regionach: na Mazowszu i w Łódzkiem oraz niektórych rejonach Świętokrzyskiego i Małopolski.

Silnego deszczu z burzami mogą natomiast spodziewać się do północy mieszkańcy Pomorza i Kujawsko-Pomorskiego: tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

Według prognoz IMGW, mocniej dzisiaj powieje: porywy wiatru osiągać będą nawet 100 km/h.

Co więcej, we wschodniej połowie kraju mogą pojawić się trąby powietrzne. Tam porywy wiatru mogą osiągać do 110 km/h.

