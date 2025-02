Oblodzenie, opady marznące, opady śniegu, a w niektórych regionach nadal srogi mróz - przed tym wszystkim ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w weekend. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem na drogach i chodnikach aż w dziewięciu województwach obowiązuje do godz. 9 w piątek. Sobotnie alerty dotyczą silnego mrozu i wydane są dla części Podkarpacia, Małopolski i Dolnego Śląska. W niedzielę dwucyfrowy mróz prognozowany jest w Małopolsce i na Podkarpaciu.

W piątek ślisko i niebezpiecznie

W piątek opady śniegu, deszczu ze śniegiem, mżawki i temperatura minimalna ok. -2, -3 st. C powodują oblodzenie na chodnikach i drogach. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia - obowiązujące do godz. ok. 9 - dla dziewięciu województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

części małopolskiego,

części mazowieckiego,

części lubelskiego,

części łódzkiego,

części wielkopolskiego,

części lubuskiego.

W piątek białego puchu można spodziewać się na krańcach północno-zachodnich. Na południowym wschodzie - także deszczu ze śniegiem. Synoptycy IMGW poinformowali, że na wybrzeżu oraz na południu województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5-7 cm. Temperatura maksymalna to -4 st. C na Suwalszczyźnie, około -1 st. C w centrum kraju i do 2 st. C na południu i nad morzem.

W walentynkowy wieczór temperatura w calej Polsce spadnie poniżej 0 st. C. Będzie ślisko, a na południu wiatr może powodować lokalne zamiecie śnieżne.

W sobotę na południu dwucyfrowy mróz

W sobotę, 15 lutego, silny mróz wystąpi w części Małopolski i Podkarpacia. Obowiązują tam alerty pierwszego stopnia.

Aktualne ostrzeżenia IMGW obowiązujące w sobotę, 15 lutego / IMGW

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od -2 do 1 st. C, a w rejonach podgórskich od -6 do -3 st. C. Z kolei temperatura minimalna wyniesie od -11 st. C na północnym wschodzie do -5 st. C miejscami na zachodzie i południowym zachodzie oraz do -2 st. C nad morzem. Na obszarach podgórskich Karpat IMGW prognozuje spadek temperatury nawet do -16 st. C.

W całej Polsce można spodziewać się opadów śniegu. Szczególnie mocno padać będzie w Bieszczadach.

W niedzielę również będzie bardzo zimno

Niedzielne ostrzeżenia instytutu przed silnym mrozem obowiązują w części Małopolski i Podkarpacia. W całym kraju gdzieniegdzie przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna to znów -16 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około -8 st. C na przeważającym obszarze kraju, do -1 st. C nad morzem.

Temperatura maksymalna również będzie w większości "na minusie": od -3 st. C na południowym wschodzie do 1 st. C na wybrzeżu, a w rejonach podgórskich od -6 do -4 st. C.