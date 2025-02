Więcej lekarzy od dziś może wystawiać recepty na bezpłatne leki. Łatwiejsze powinno być też zaszczepienie się w aptece między innymi przeciwko grypie. Takie mają być efekty nowych przepisów, które weszły w życie o północy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jeśli chodzi o apteki, od dziś farmaceuta może wystawić receptę na refundowaną szczepionkę, na przykład przeciwko grypie. Do tej pory trzeba było po to zgłosić się do lekarza, choćby w ramach teleporady. I potem pójść z receptą do apteki, gdzie można było kupić albo - w ramach refundacji - otrzymać preparat i zostać zaszczepionym.

Teraz to wszystko można - formalnie - zrobić w jednym miejscu: w aptece.

Jesteśmy przygotowani. Mamy szczepionki, system gotowy, ruszamy z wystawianiem recept - opisuje w rozmowie z RMF FM właścicielka apteki przy ulicy Pańskiej w Warszawie Monika Wąsowska-Imielska.

W całej Polsce działa ponad 1,5 tys. takich aptek, które są też punktami szczepień. Tam można z marszu dostać receptę i przyjąć szczepionkę przeciwko grypie.

Zmiana ma duże znaczenie przede wszystkim dla osób w wieku 65+. Dla nich szczepionka przeciwko grypie jest w pełni refundowana, czyli darmowa. Są to osoby z grupy ryzyka. Im szczepienie jest szczególnie zalecane.

Nowe przepisy oznaczają możliwość uzyskania i zaszczepienia się darmowym preparatem, w czasie jednej wizyty w aptece.

Na czym polega nowość, jeśli chodzi o bezpłatne leki?

Kolejna nowość dotyczy wybranych, bezpłatnych preparatów dla dzieci i dla osób w wieku 65+. Recepty na te leki mogą wystawić od dziś lekarze z placówek bez kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Chodzi między innymi o wszystkie prywatne praktyki.

Efekt ma być taki, że w publicznych poradniach podstawowych opieki zdrowotnej kolejki będą krótsze. To ma duże znaczenie zwłaszcza w sezonie infekcyjnym. O taką zmianę od wielu miesięcy apelowali lekarze i eksperci, między innymi z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.

Po zmianach recepty na bezpłatne leki dla dzieci do 18. roku życia i seniorów po ukończeniu 65. roku życia będą mogli wystawić wszyscy lekarze niezależnie od tego, czy mają kontrakt z NFZ, czy go nie mają, czyli także w ramach prywatnej praktyki. Poza tym receptę na darmowy preparat lekarz będzie mógł wystawić także m.in. w zakresie opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień, leczenia stomatologicznego oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.