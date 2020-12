Choć w kalendarzu 6 grudnia, pogoda bynajmniej na to nie wskazuje. Termometry pokażą dziś nawet 13 kresek na plusie. Śnieg spadnie jedynie wysoko w Tatrach. Również tam, ale i nad morzem spodziewać się trzeba silnych porywów wiatru.

Jesienny krajobraz w rejonie Kasprowego Wierchu w Tatrach / Grzegorz Momot / PAP

Jak informuje IMGW, z południa nadal napływa ciepła polarna morska masa powietrza. To czuć, bo termometry wskażą dziś nawet 13 stopni na plusie.

Na południu i zachodzie kraju zachmurzenie będzie dziś małe lub umiarkowane. W pozostałych cześciach Polski bardziej pochmurno, ale też z większymi przejaśnieniami.

Może spaść niewielki deszcz na północnym wschodzie kraju. Wysoko w Tatrach prognozowany jest śnieg.

Termometry wskażą dziś od 5 stopni na Podlasiu, przez 8-9 na Mazowszu i Kielecczyźnie, 9 na Pomorzu, po nawet 13 st. na południu i południowym zachodzie.

Pogoda na niedzielę 6 grudnia / pogoda.interia.pl / INTERIA.PL

Ciśnienie... w normie. W południe w Warszawie wyniesie 1002 hPa i nieznacznie wzrośnie.



IMGW zwraca jednak uwagę, że dzisiejszy biomet, niemal w całym kraju, będzie niekorzystny.





Tylko miejscami na południu, zwłaszcza na Górnym Śląsku i północy Małopolski, mogą się zaznaczać obojętne, przejściowo korzystne warunki biometeorologiczne - czytamy we wpisie IMGW.





Za nami ciepła noc

Słupki rtęci minionej nocy w większości kraju wskazywały temperatury dodatnie. Najcieplej było w Nowym Sączu, gdzie na termometrach pojawiło się 13 stopni Celsjusza.



Najchłodniejszą noc mają za sobą mieszkańcy Szczecina. Temperatura osiągnęła -1,3 st. Celsjusza.





Uwaga na silny wiatr

Wiatr nad morzem będzie dziś dość silny. W całej Polsce raczej porywisty.

Uwaga wysoko w Tatrach! Tam podmuchy osiągną prędkością do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h, a lokalnie nawet do 140 km/h.