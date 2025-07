Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami oraz silnym deszczem z burzami. Wydali ostrzeżenia I, II i III stopnia dla znacznej części Polski. W związku z trudną i dość dynamicznie rozwijającą się sytuacją meteorologiczną w sobotę w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy.

IMGW wydał alerty I, II i III stopnia przed burzami i silnym deszczem / Shutterstock

Trudna sytuacja pogodowa, z jaką zmagają się mieszkańcy znacznego obszaru Polski, ma związek m.in. z niżem genueńskim, który pojawił się nad naszym krajem. Ten sam jesienią 2024 roku doprowadził do powodzi w Europie Środkowej. W Polsce najbardziej ucierpiały wówczas województwa opolskie, śląskie, dolnośląskie i lubuskie. Choć obecna sytuacja jest daleka od tej sprzed prawie roku, to warto z rozwagą podejść do komunikatów, wydanych przez IMGW.

Tym bardziej że synoptycy wydali wszystkie możliwe alerty ostrzegające przed burzami, a także silnym deszczem z burzami. Na obszarach objętych II i III stopniem zagrożenia szczególnie trudna sytuacja będzie w niedzielne popołudnie i w pierwszej połowie nocy z niedzieli na poniedziałek.

IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami. Wydano alerty I, II i III stopnia

Ostrzeżenia trzeciego, a więc najwyższego stopnia, przed silnym deszczem połączonym z burzami obowiązują w województwach małopolskim, śląskim i opolskim. IMGW prognozuje tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Opad może sięgnąć tam od 90 do 110 litrów na metr kwadratowy - lokalnie nawet do 120.

Alerty wydane przez IMGW dotyczą małopolskich powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego. Ponadto w woj. śląskim jedynie północne powiaty są wyłączone z alertów, pozostała część tego regionu jest narażona na silny deszcz i burze. Podobnie sytuacja wygląda na Opolszczyźnie, gdzie ostrzeżeniami nie objęto jedynie powiatów: oleskiego, kluczborskiego, namysłowskiego i brzeskiego.