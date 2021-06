​W ten weekend czeka nas trochę więcej opadów niż dotychczas. Można spodziewać się również burz i porywistego wiatru na wybrzeżu.

Do piątku napływać będzie wilgotniejsze powietrze z zachodu, które spowoduje wzrost zachmurzenia i przyniesie przelotne deszcze w całym kraju. W piątek prognozowane są także burze, którym towarzyszyć będą intensywniejsze opady i północny wiatr osiągający w porywach do 60 km/h - przewidują synoptycy. Termometry pokażą od 20 do 26 stopni C, a miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich ok. 18 stopni.

Pogoda na weekend

Sobota pochmurna z przelotnym deszczem, a na wschodzie kraju również z burzami. Najcieplejszym obszarem kraju będzie wschód i centrum, gdzie temperatura powietrza osiągnie 25 stopni Celsjusza. Na północnym zachodzie zaznaczy się już wpływ chłodniejszej masy powietrza i tam temperatura będzie wynosić około 22 stopni. Wzrośnie także prędkość wiatru, a na wybrzeżu wiatr stanie się porywisty - zapowiada IMGW.

Niedziela przyniesie ochłodzenie, chmury, opady deszczu i na wschodzie lokalne burze. Termometry wskazywać będą od 16 do 20 stopni. Północno-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny oraz porywisty - czytamy.