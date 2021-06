Pogodnie i sucho będzie w czwartkowy poranek na przeważającym obszarze kraju. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich i na zachodzie w woj. lubuskim i dolnośląskim mogą wystąpić punktowe przelotne opady deszczu - poinformował synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Z informacji przekazanych przez synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że pogoda w czwartek niewiele się zmieni w stosunku do środy. Rano przeważnie pogoda będzie korzystna w tym sensie, że będzie pogodnie i sucho - zapowiedział Szymon Ogórek.

Wskazał, że wyjątkiem może być pogoda na krańcach południowo wschodnich, czy na zachodnich w woj. lubuskim i dolnośląskim, gdzie rano mogą wystąpić punktowe przelotne opady deszczu.



Jednak zdecydowanie na większości obszaru będzie sucho i pogodnie. Temperatura będzie od poranka bardzo szybko wzrastać. Około godz. 8-9 miejscami może być powyżej 16 st. C. do nawet ok. 18-20 st. Celsjusza - powiedział synoptyk.



Podkreślił, że w ciągu dnia temperatura może wzrosnąć do około 25 st. Celsjusza na przeważającym obszarze kraju.



W ciągu dnia w czwartek miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu z tym, że - jak poinformował synoptyk - będą to zjawiska ograniczone do pewnych regionów. Na pewno na północy powinno być sucho, w większości kraju nie powinno padać. Padać miejscami może na wschodzie i południu - przekazał.



Według synoptyka miejscami na wschodzie i południu mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 20 mm i punktowo z porywami wiatru do 70 km/h.