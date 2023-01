Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na pierwszy tydzień 2023 roku. Wynika z niej, że po rekordowo wysokiej temperaturze najbliższe dni przyniosą nam stopniowe ochłodzenie. Trzeba się też przygotować na opady deszczu i wiatr.

Turyści na plaży w Międzyzdrojach / Marcin Bielecki / PAP

We wtorek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane lub duże. Wystąpią przelotne opady deszczu.

Najcieplej będzie na Opolszczyźnie - około 10 stopni Celsjusza, a najchłodniej w obszarach podgórskich - około 4 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, a w górach do 65 km/h.

W środę dominować będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Spadnie deszcz, a na północnym wschodzie również deszcz ze śniegiem.

Prognozowana temperatura maksymalna to od 6 do 10 stopni. Chłodniej będzie na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich 2-5 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. Nad morzem i na południu porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h.

W czwartek już w całym kraju prognozowana jest przewaga zachmurzenia dużego. Będzie padał deszcz, a na północy również deszcz ze śniegiem.

Termometry pokażą maksymalnie od 6 do 10 stopni. Chłodniej będzie na Suwalszczyźnie - 5 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. Nad morzem porywy wiatru mogą dochodzić do 85 km/h.

W piątek będzie przeważnie pochmurno. Prognozowane są opady deszczu, a na północy również deszczu ze śniegiem. Na zachodzie nadal będzie ciepło. Zdecydowane ochłodzenie spodziewane jest na północnym wschodzie.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 do 10 stopni, a na północnym wschodzie od -1 do 2 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, a na zachodzie do 85 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich.

W sobotę będzie przeważnie pochmurno, tylko przejściowo pojawiać się będą większe przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 1 do 6 stopni, a na północnym wschodzie od -4 do 0. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przejściowo w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich, na północnym wschodzie z kierunków wschodnich.

Niedziela będzie kolejnym dniem, który upłynie pod znakiem chmur. Miejscami prognozowane są opady deszczu, a na północy również deszczu ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwy jest marznący deszcz powodujący gołoledź. Na północnym wschodzie nadal będzie chłodno - termometry pokażą maksymalnie -3 stopnie. W centrum będzie cieplej - około 3 stopni. Najcieplej ma być na zachodzie kraju - ok. 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.