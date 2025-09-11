Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silną mgłą dla siedmiu województw oraz przed burzami dla województwa podkarpackiego i części woj. małopolskiego wydał w czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy prognozują opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h. W niektórych miejscach może dojść do gradobicia.

IMGW ostrzega przed silną mgłą. / Shutterstock

Ostrzeżenia I stopnia przed silną mgłą obejmują województwo podlaskie, lubelskie i podkarpackie oraz część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność wyniesie poniżej 200 m.

Alerty obowiązywać będą od godz. 22 w czwartek do godz. 9 w piątek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85 proc.

Z kolei alerty I stopnia przed burzami obejmują województwo podkarpackie oraz część woj. małopolskiego. Według IMGW burzom miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz lokalnie grad.

Ostrzeżenia obowiązują do godz. 23 w czwartek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

