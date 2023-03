Bardzo trudne warunki panują na drogach całej Polski. GDDKiA w sobotę po południu ostrzegła kierowców przed opadami deszczu, śniegu z deszczem i przed mgłą, które mogą utrudniać jazdę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

GDDKiA przekazała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne a w całej Polsce pracuje 527 pojazdów do zimowego utrzymania.

Panują trudne warunki do jazdy. Dyrekcja poinformowała, że opady deszczu i śniegu z deszczem występują w całym kraju z wyjątkiem woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Dodatkowo drogowcy ostrzegają przed mgłą, która może utrudniać jazdę w woj. wielkopolskim.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

W sobotę w Polsce zachmurzenie jest na ogół duże. Prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w centrum i na południowym wschodzie kraju początkowo deszczu. Prognozowana wysokość opadów deszczu to około 10 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm, na obszarach podgórskich i w górach od 5 cm do 10 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od około 1 st. C na północy kraju i na obszarach podgórskich, około 3 st. C w centrum do 7 st. C na południowym wschodzie kraju.

Wiatr umiarkowany i dość silny. Miejscami, a szczególnie w górach, zawieje i zamiecie śnieżne.