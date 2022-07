W sobotę niemal w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Pojawią się również burze. Wiatr lokalnie może osiągnąć prędkość nawet do 100 km/h - informuje IMGW. Synoptycy wydali ostrzeżenia o burzach z gradem praktycznie dla całej Polski, oprócz południa kraju.

Plażowicze wypoczywający nad Bałtykiem w Świnoujściu / Marcin Bielecki / PAP

Alerty 1 stopnia obowiązują dla wszystkich województw.



Wyłączone z ostrzeżeń są południowe części województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego - informuje IMGW. Na pozostałym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 15 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami pojawi się grad.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują do godziny 20 na północy i do godziny 21 w centrum kraju.

Ile na termometrach?

Temperatura maksymalna w sobotę w ciągu dnia wyniesie od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20 stopni w centrum przez 24 stopnie na południowym wschodzie.



"W nocy z soboty na niedzielę na północy i na wschodzie zachmurzenie miejscami duże i przelotne opady deszczu. Na krańcach wschodnich zanikające burze, i tam sumy opadów mogą sięgać od 10 do 15 mm, a porywy wiatru do 65 km/h. Od zachodu wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia" - informuje IMGW



Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 12 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju. Najcieplej na Wybrzeżu do 15 stopni, a najchłodniej w rejonach podgórskich ok. 7 stopni.

Na Warmii i Mazurach weekend bardziej jesienny, niż letni

Weekend upłynie na Warmii i Mazurach z pogodą przypominającą bardziej jesień, niż lato: będzie chłodno i deszczowo. O poranku - miejscami - temperatura nie przekraczała 12-13 stopni.



W ciągu dnia będzie najwyżej do 20 stopni.



"Spodziewać się należy przelotnych opadów deszczu oraz burz z gradem" - zaznacza Anna Woźniak z IMGW.



Noc z soboty na niedzielę w regonie będzie chłodna - temperatura wyniesie od 9 do 11 stopni C., do tego wystąpią zanikające opady deszczu, wiatr będzie słaby i umiarkowany.



"W niedzielę w regionie nadal prognozujemy przelotny deszcz, ale już bez burz. Maksymalna temperatura wyniesie 20 stopni, do tego umiarkowany wiatr północno-zachodni" - tłumaczy Anna Woźniak.

Zachodniopomorskie: W weekend nad morzem do 22 st. C i deszcz

Weekend w miejscowościach nadmorskich w Zachodniopomorskiem nie zapowiada się upalnie. Temperatura wyniesie najwyżej ok. 22 stopnie Celsjusza, ma też padać.



Sobota będzie w pasie nadmorskim chłodniejszym dniem weekendu - wynika z danych na stronie meteo.imgw.pl. Poranek zapowiada się dość chłodny, z opadami deszczu. Najwyższa przewidywana temperatura ma wystąpić późnym popołudniem i wynieść 17 st. Celsjusza w okolicach Świnoujścia. W niedzielę nieco cieplej - do ok. 22 stopni Celsjusza.

Ratownicy przypominają, że wchodzenie do wody jest dozwolone tylko wtedy, gdy nad strzeżonym kąpieliskiem powiewa biała flaga.



Flaga czerwona to zakaz wchodzenia do wody - czy to ze względu na zagrożenia pogodowe, czy zanieczyszczenia w wodzie, a brak flagi oznacza, że na kąpielisku nie ma w danej chwili dyżuru ratowniczego.



