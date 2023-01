Przed marznąca mżawką, oblodzonymi drogami i śnieżycami ostrzega MGW. Kierowcy muszą uważać szczególnie w południowej, północno-wschodniej i zachodniej Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Strefa z marznąca mżawką zaczyna się już w woj. świętokrzyskim, obejmuje Opolszczyznę, Dolny Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie, a także południową część woj. lubelskiego. Dla tych regionów wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia.



Warunki drogowe w powiatach południowych woj. małopolskiego i podkarpackiego utrudni dodatkowo sypiący gęsto śnieg. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia, co oznacza, że prognozowane są momentami silne opady śniegu. Może przybyć o 30 cm białego puchu.



Niebezpiecznie na drogach i chodnikach będzie również w woj. lubuskim, na zachodzie woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego. Tam może zamarzać nawierzchnia dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna przy gruncie może spaść od ok. minus 7 st. Celsjusza.



Podobnie w woj. warmińsko-mazurskim, z tą różnicą, że temperatura spadnie do maksymalnie około minus 3 stopni Celsjusza.



Te niebezpieczne zjawiska wystąpią w nocy i potrwają do czwartku rana.