Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Również na pozostałym obszarze kraju dzień będzie chłodny i deszczowy.

Czeka nas deszczowa i chłodna niedziela / shutterstock / Shutterstock

Ostrzeżenia IMGW obowiązują do godz. 19. Na objętym nimi obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami może spaść też grad.

Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie całkowite, z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a na zachodzie możliwe są burze. Wysoko w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza w Karpatach, przez 11 stopni na południowym wschodzie, do 16 na północnym zachodzie. Odczucie chłodu może potęgować wiatr, na ogół umiarkowany i dość silny oraz porywisty, który w czasie burz może osiągać do 60 km/h. Wietrznie będzie także w górach, gdzie możliwe są zawieje śnieżne. W Tatrach wiatr może dochodzić do 80, a w Sudetach do 100 km/h - poinformowała Agnieszka Prasek, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

W nocy prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w części południowej i przelotnymi opadami deszczu. Na północy i północnym zachodzie może też zagrzmieć. Temperatura wyniesie od 6 stopni na południowym zachodzie do 12 na Pomorzu. Z kierunków zachodnich będzie wiał wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. W czasie burz porywy będą dochodziły do 60 km/h. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów.

Jak informuje IMGW, niewielkiej poprawy pogody możemy się spodziewać dopiero za kilka dni. W drugiej połowie tygodnia od zachodu pojawi się więcej przejaśnień, a temperatura maksymalna może dojść do 18 stopni Celsjusza.