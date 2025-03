Przymrozki, oblodzenie na drogach i chodnikach, intensywne opady deszczu, a także gołoledź - przed tym wszystkim ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który w piątek wydał ostrzeżenia 1. stopnia dla całej Polski.

/ Shutterstock

W sumie dla całej Polski ostrzeżenia przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi wydał IMGW. W poszczególnych rejonach kraju mogą występować przymrozki, opady śniegu, deszczu lub gołoledź. Natężenie zimowych warunków może się jednak różnić w zależności od regionu.

Zima wraca pełną parą. IMGW wydał w piątek wieczorem ostrzeżenia / IMGW / Materiały prasowe

Oblodzenie, opady deszczu i śniegu

Alerty 1. stopnia przed oblodzeniem na drogach i chodnikach obowiązują w niemal całym woj. pomorskim (z wyjątkiem wschodniej części), zachodniopomorskim (z wyjątkiem powiatów na zachodzie), wielkopolskim (z wyjątkiem południowej części woj.), a także dla zachodniej części woj. kujawsko-pomorskiego i wschodniej części woj. lubuskiego.

Ze względu na opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz niskie temperatury, drogi i chodniki na terenach objętym ostrzeżeniami będą śliskie. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C do -1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około -4 st. C - wynika z komunikatu.

Te ostrzeżenia synoptyków obowiązują do godz. 8 w sobotę.

Alerty 1. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu IMGW wydał dla pow. żywieckiego, bielskiego, cieszyńskiego i Bielska-Białej. W powiatach objętych ostrzeżeniami prognozowane są opady deszczu o umiarkowanym natężeniu, ich wysokość wyniesie od 25 mm do 35 mm.

Te obowiązują do godz. 2.00 w sobotę.

Z kolei dla pow. tatrzańskiego instytut wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed powodującymi gołoledź marznącymi opadami deszczu lub mżawkami. Obowiązują one do godz. 9.00 w niedzielę.

Uwaga na przymrozki

Wcześniej wydano również alerty 1. stopnia przed przymrozkami. Obowiązują w całym woj. zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim i w dolnośląskim, w niemal całym woj. mazowieckim i w łódzkim (z wyjątkiem powiatów na południu) oraz w powiatach na krańcach północnych woj. opolskiego, lubelskiego i w pow. tatrzańskim woj. małopolskiego.

W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie od - 3 st. C do 0 st. C, a przy gruncie do -5 st. C. W kolejnych nocach będzie około -5 st. C, a przy gruncie do - 7 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 5 st. C do 8 st. C.

Te ostrzeżenia obowiązują do godz. 10.00 w niedzielę.