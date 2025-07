Intensywne opady deszczu mogą wystąpić na wschodzie Polski. Ostrzeżenie IMGW dotyczy pięciu województw, obowiązuje do piątku, 11 lipca. Prognozowana suma opadów może sięgnąć w tych regionach do 130 mm.

Ulewa w Polsce - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia I stopnia zostały wydane dla części województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarko Wodnej, na tych obszarach prognozowane są "opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, a prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm". Alert obowiązuje do piątku (11 lipca) do godz. 8.00.

Dla części województwa lubelskiego i podkarpackiego IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami II stopnia. Suma opadów według prognozy może tam wynieść od 60 do 90 mm, lokalnie nawet do 130 mm. Ostrzeżenia obowiązują do 10 lipca do godz. 20.00.

IMGW: ostrzeżenie meteorologiczne / IMGW /

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW przedstawiło również mapę zagrożeń hydrologicznych (stan na czwartek, 10 lipca, na godz. 7:33).

IMGW: Mapa zagrożeń hydrologicznych / IMGW /

Sytuacja powodziowa w Polsce

W województwie podkarpackim ostrzeżenia IMGW obowiązują w 13 z 25 powiatów - poinformował w czwartek rano dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Wojciech Czanerle. Poziom rzek podniósł się ze stanów niskich do średnich, ale to nadal jest daleko do zagrożenia powodziowego - dodał.

Dyżurny WCZK przekazał PAP, że w nocy opady deszczu odnotowano głównie w Bieszczadach.

Na rzekach w Małopolsce stany alarmowe w czwartek rano nie są przekroczone. Na Podhalu są stany ostrzegawcze na Białce i Dunajcu. IMGW odwołał ostrzeżenia przed burzami i opadami. Minionej nocy straż pożarna była wzywana do interwencji zaledwie trzy razy.

W czwartek rano bez prądu było kilkanaście osób.

Stabilizuje się również sytuacja po ostatnich intensywnych opadach deszczu w woj. śląskim - wynika z informacji służb kryzysowych wojewody. Odwołane zostało ostrzeżenie o intensywnych opadach, na rzekach woj. śląskiego nie odnotowano przekroczeń stanów ostrzegawczych lub alarmowych.

W związku z intensywnym deszczem od wtorku do czwartkowego rana strażacy odnotowali w woj. śląskim w sumie 328 interwencji, od północy było ich już tylko kilka - podała Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach.

