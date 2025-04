Prognoza pogody na weekend

W sobotę w całym kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami padać będzie słaby przelotny deszcz, jedynie na północnym wschodzie i w centrum opady mogą być nieco silniejsze, tutaj też możliwe są burze.

Ochłodzi się, na zachodzie temperatura maksymalna od 13 st. C do 15 st. C, w centrum i na południu około 19, na wschodzie od 20 do 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km/h, południowy i zachodni.

Niedziela zapowiada się słoneczna i pogodna, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie okresami będzie duże i padał będzie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 17, 18 st. na północy do 22 - 23 st. C na południu, tylko nad morzem na termometrach zobaczymy od 10 do 15 st. C.

W poniedziałek w całym kraju będzie słonecznie. Najchłodniej na północy, od 14 do 18 st. C, najcieplej na południu, do 23- 24 st. Jedynie nad morzem i w rejonie Zatoki Gdańskiej termometry pokażą od 8 do 12 st.

Wiatr będzie słaby, tylko na północy umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków północnych, tylko na zachodzie wschodni.