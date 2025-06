Babcia i matka zostały oskarżone o znęcanie się w Powierciu i Kole (woj. wielkopolskie) nad trojgiem dzieci. Najmłodsza z nich, kilkumiesięczna dziewczynka, zmarła.

Kobieta i jej córka zostały oskarżone o znęcanie się nad dziećmi / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

22 października 2023 r. przed godz. 23.00 lekarz dyżurujący w szpitalu w Kole (woj. wielkopolskie) poinformował policję, że do lecznicy została przyjęta kilkumiesięczna dziewczynka z obrażeniami, które mogły powstać w wyniku zastosowania wobec niej przemocy. Z uwagi na stan dziecka zostało ono przetransportowane do szpitala specjalistycznego w Poznaniu. Mimo wysiłków lekarzy dziewczynka zmarła na początku listopada.

W poniedziałek konińska prokuratura poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w tej sprawie. Zdaniem śledczych za śmierć dziewczynki odpowiedzialna jest babcia dziecka. Kobieta miała znęcać się nad dziewczynką "psychicznie i fizycznie oraz ze szczególnym okrucieństwem". Prokuratura uznała, że babcia dziecka działała umyślnie z zamiarem ewentualnym pozbawienia jej życia. Od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin przed przyjęciem dziewczynki do szpitala "spowodowała u niej obrażenia ostatecznie skutkujące jej zgonem".

Śledczy oskarżyli kobietę również o znęcanie się nad dwojgiem rodzeństwa zmarłej dziewczynki. Do zarzucanych czynów miało dochodzić od marca 2021 r. do października 2023 r. w Powierciu i Kole. Dzieci w tym czasie nie miały skończonych pięciu lat.

Prokuratura o znęcanie się nad dziećmi w okresie od lipca do października 2023 r. oskarżyła również matkę dzieci. Śledczy uznali ponadto, że kobieta powinna odpowiadać za bezpośrednie narażenie życia albo ciężki uszczerbek na zdrowie najmłodszej dziewczynki, która zmarła. Jak wskazała prokuratura, kobieta "widząc wcześniejsze zachowania swojej matki wobec tego dziecka, nie podjęła skutecznych działań, które by temu zapobiegły, nadal pozostawiając ją pod jej opieką". Zdaniem śledczych jej czyny były umyślne, podejmowane z zamiarem ewentualnym.

Prokuratura wskazała w komunikacie, że ze względu na dobro dzieci i drastyczność czynów oskarżonych nie zdecydowała się na szczegółowy opis czynów obu kobiet.

Babci za zabójstwo grozi co najmniej dziesięć lat więzienia. Kobieta przebywa w areszcie. Matce może grozić od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Zastosowano wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze. Ich sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Koninie.