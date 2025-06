Polska znalazła się pod wpływem słonecznego wyżu Bettina, który przyniesie falę upałów i temperaturę sięgającą nawet 35 stopni Celsjusza. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla zachodnich regionów.

IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami dla zachodnich rejonów Polski

W najbliższych dniach będzie upalnie, temperatury sięgną 35 stopni, a fala upałów będzie stopniowo obejmować całą Polskę, do czwartku włącznie.

We wtorek czeka nas słoneczna i bezchmurna aura w całym kraju. Temperatury sięgną od 18-22 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem, 23-24 stopnie na wschodzie, 26 stopni w centrum, aż do 31-32 stopni na zachodzie. W zachodnich województwach obowiązywać będzie ostrzeżenie meteorologiczne przed upałem. Noc z wtorku na środę będzie pogodna, z bardzo słabym wiatrem i temperaturą od 7-8 stopni w górach do 18 stopni na zachodzie.

Środa przyniesie dalszy wzrost temperatur - termometry pokażą od 30 stopni na wschodzie, przez 32 stopnie w centrum, po nawet 34-36 stopni na zachodzie kraju. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr słaby i umiarkowany.

Ostrzeżenia IMGW dla zachodniej Polski

Ochłodzenie w piątek, zapowiadane opady deszczu

Jednak od czwartku sytuacja zacznie się zmieniać. Nad Polskę dotrze front chłodny związany z niżami atlantyckimi i skandynawskimi. Wzrośnie zachmurzenie, a na północnym zachodzie pojawią się pierwsze burze. Temperatura nadal będzie wysoka - od 26 stopni na Pomorzu Zachodnim do 36 stopni w centrum i na południu, a miejscami nawet wyższa. Wiatr umiarkowany, w trakcie burz silny i porywisty.

W piątek burze nasilą się, szczególnie na południowym wschodzie, gdzie spodziewane są gwałtowne ulewy z opadami do 50 litrów na metr kwadratowy. Temperatura spadnie, maksymalnie do około 22 stopni na północnym zachodzie, 26 stopni w centrum oraz 30 stopni na Podkarpaciu. Wiatr pozostanie umiarkowany i dość silny, w trakcie burz porywisty.

Pogoda w weekend

Sobota przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, a na południowym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatury wyniosą od 22 stopni na północnym wschodzie, przez 24 stopnie w centrum, do 27 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Według pierwszych prognoz średnioterminowych już na początku przyszłego tygodnia lokalnie ponownie mogą pojawić się temperatury około 30 stopni, a miejscami nawet wyższe. Mimo chwilowego ochłodzenia lato w Polsce pozostanie ciepłe i słoneczne.